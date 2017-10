Štít funguje. Spojenci zneškodnili při cvičení střelu mířící na Evropu

Štít proti raketám Protiraketový deštník NATO má být plně funkční do roku 2020 . To by měly na evropském území vzniknout tři americké základny - radarová stanice v Turecku a dvě základny s antiraketami v Polsku a Rumunsku.

Celkově by štít měl stát 650 milionů eur a na dalších 200 milionů eur přijde jeho rozšíření tak, aby byl schopen chránit i civilisty všech členských zemí osmadvacítky.

a na dalších 200 milionů eur přijde jeho rozšíření tak, aby byl schopen chránit i civilisty všech členských zemí osmadvacítky. Odpálení balistické střely okamžitě zachytí americké satelity a další citlivé senzory na lodích i na zemi. Informace předají řídicímu středisku, které díky síti radarů a naváděcích systémů vypálené střely zaměří a vypálí proti nim antirakety (interceptory), jež zničí bojovou hlavici i raketový nosič. Jádro budou tvořit americké antirakety SM-3 rozmístěné na lodích systému Aegis (čtyři plavidla už jsou v Evropě) a na základnách v Rumunsku a Polsku (do roku 2018).