Protiletadlová jednotka vyráží do Norska na největší cvičení NATO

Techniku vojáci nakládali na železniční vagóny v úterý. První část z dvousetčlenné jednotky, která se do cvičení v Norsku zapojí, vyrazila s technikou na cestu ve středu dopoledne, uvedla informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku Jana Samcová.

Na sever Evropy jednotka se sedmdesáti kusy techniky přesune postupně v několika skupinách. Technika bude převážena kombinovaným způsobem – po železnici, po silnicí i lodí.

Vlak s technikou míří nejprve do nizozemského Veendamu. Odsud se technika přesune po silnici do přístavu Eemshaven a lodí pak poputuje do Fredrikstadu na jihovýchodě Norska.

Po vylodění pak po vlastní ose v několika kolonách zamíří na místo, kde se cvičení uskuteční.

„Nejnáročnější bylo skloubit požadavky na přepravu se změnami, o kterých jsme se dozvídali během přípravy cvičení. Ať už se jedná o výluky na železniční trati, požadavek na přítomnost techniky v nizozemském přístavu den před vyplutím lodě či přítomnost řidičů v Norsku před příjezdem lodě s technikou a řadu dalších,“ uvedl David Halušitz, který má na starost logistiku.

Během přípravy na cvičení se podle Samcové museli vojáci vyrovnat i s dalšími neobvyklými úkoly. Například dezinfekcí techniky, kterou Norsko vyžaduje před vstupem na své území.

Jednotka by se měla kompletně přesunout do Norska v pondělí 22. října. Na místě budou čeští vojáci působit v sestavě německé 9. obrněné brigády a zajišťovat jí protivzdušnou ochranu.

Masivní cvičení Trident Juncture začíná 25. října daleko na severu Norska u hranice polárního kruhu, ale také částečně na Islandu a ve vzdušném prostoru Švédska a Finska.

Půjde o největší cvičení NATO za poslední dvě dekády. Zapojí se do něj přes 50 tisíc vojáků z jednatřiceti zemí, 150 letounů, 10 tisíc vozidel a 70 plavidel včetně americké letadlové lodi USS Harry S. Truman. Pozváni jsou i ruští vojenští pozorovatelé.

Fiktivní scénář cvičení bude simulovat rychlou kolektivní vojenskou reakci NATO při napadení jednoho z blízkých spojenců.