Jsme příliš tolerantní, říká nová protidrogová koordinátorka Vedralová

Jaké máte odborné zkušenosti?

Může to působit tak, že žádné nemám, ale tak to není. Na ministerstvo zdravotnictví jsem nastoupila jako referentka. Postupně se nám podařilo vytvořit oddělení, které se na protidrogovou politiku specializovalo. Studovala jsem veřejné zdravotnictví a management zdravotnictví. Nejsem klasický úředník, navštěvuji i odborné organizace. Zajímalo mě, jak to funguje. Nevím, jestli je úplně nezbytné, aby na této pozici prošel člověk praxí v organizaci.

Jarmila Vedralová Vystudovala Veřejné zdravotnictví v Praze a Ekonomiku a řízení zdravotnictví v Olomouci. Pracovala jako zdravotnická záchranářka a asistentka na dětské onkologii. V roce 1999 nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde se věnovala protidrogové problematice.

Co se vám za sedmnáct let působení na ministerstvu zdravotnictví podařilo prosadit?

Myslím si, že je toho celkem dost. Dvakrát se nám povedlo prosadit protikuřácký zákon. Podařilo se, aby adiktologické výkony byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Také jsme například zvýšili rozpočet na protidrogovou politiku.

Jak velkým problémem v Česku drogy jsou?

Byla by utopie myslet si, že svět bez drog existuje. Neexistuje. Jsou problémem, máme 46 tisíc lidí závislých na nelegálních návykových látkách. Za každým závislým ale vidím velký životní příběh. Chtěla bych jim pomoct, lidský život má pro mě obrovskou hodnotu.

Co je vaší strategií v boji proti závislostem?

Nechci to nazývat jako boj. Nejdeme do boje. Chceme to řešit. Chceme, aby adiktologické služby fungovaly tak jak fungují i nadále, je potřeba je ale finančně posílit. Důležité je se zaměřit také na primární prevenci. Je důležité se začít věnovat už i dětem a jejich rodičům.

Jak si primární prevenci představujete?

Měl by fungovat nějaký program během celé povinné školní docházky, určitě by to nemělo být v rámci jednorázových akcí. Ráda bych také posílila roli metodiků primární prevence ve školách. Jsou to však jen mé nápady, potřebuji je prodiskutovat s odborníky. Nechci, aby to bylo jen o názoru jednoho člověka.

Prevenci je důležité pojmout úměrně věku dítěte a nemělo by se to na děti vychrlit v jednom ročníku. U některých dětí může špatně vedená beseda vyvolat touhu drogu vyzkoušet. Je důležitá také práce s rodinou. Rodina si těžce přiznává, že u nich nějaký problém je.

Česko v číslech Každý den si zapálí cigaretu 2,4 milionu lidí.



Alkohol si denně dá 600 tisíc mužů a žen.

Stále častěji pijí i děti.

Problémy s hazardním hraním může mít kolem půl milionu lidí.

Asi 120 tisíc Čechů .intenzivně kouří konopí.

Na pervitinu a opiátech je závislých kolem 47 tisíc obyvatel.

Léky nadužívá asi 900 tisíc Češek a Čechů. Zdroj: ČTK

Měla jste na ministerstvu na starosti i problematiku alkoholu a tabáku. Alkohol si dá denně šest set tisíc Čechů. O čem to vypovídá?

Celospolečenská tolerance alkoholu a tabáku je obrovská. I proto se jednotlivá opatření nedaří prosazovat. Alkohol je běžná součást života a je všude kolem nás. Na posezení s přáteli, na rodinných oslavách. Když někam přijdete a řeknete, že nepijete, musíte odpovídat na otázku proč. Nikdo ale nemá problém s tím, že všichni pijí.

Světová zdravotnická organizace Česko kritizuje, že za ostatními zeměmi v boji proti alkoholu a tabáku zaostává.

Je tu velká kultura pití a opatření, která se pokoušíme nastavit, se nedaří. Na druhou stranu si myslím, že tu protidrogovou politiku nemáme tak špatnou. Máme nulovou toleranci alkoholu za volantem. Je tu však velká dostupnost alkoholu a legislativa neřeší reklamy na alkohol.

Pomohlo by, kdyby se alkohol zdražil?

Například v Rusku extrémně zdražili vodku a dopadlo to tak, že si ji lidé vyrábějí doma. Obávám se toho, abych jedním opatřením nezpůsobila celou škálu problémů, například, aby se zdražením neotevřel černý trh s alkoholem.

Podle Pirátů jste v boji proti tabáku a alkoholu neaktivní. Tvrdí, že nelze vyloučit ani propojení s lobbisty v těchto oblastech.

Opět netuším, z čeho vycházejí a na čem tuto kritiku staví. Podle mě například prosazení protikuřáckého zákona není neaktivita. Jsme vázáni rámcovou úmluvou o kontrole tabáku, která jednoznačně definuje vedení dialogu s průmyslem. Já jsem tu úmluvu dodržela. Nevím, na základě čeho toto tvrzení vzniklo, a netuším, jak by to mé propojení s lobbisty mělo vypadat.

Byla jste kritizována za to, že ministerstvo zdravotnictví ignorovalo problém závislosti na legálních farmacích. Plánujete nějak řešit i tuto oblast?

Nemyslím si, že bychom ho ignorovali. Na problém je potřeba se dívat komplexně a musíme se podívat také na to, jak jsou léky dostupné. Některé léky pouze na předpis se dají získat i nelegální cestou. Při tvorbě nové protidrogové strategie tato otázka určitě zazní.

Závislý člověk potřebuje naši pomoc

Podle vašeho předchůdce Jindřicha Vobořila jste zastánkyní tvrdého přístupu k závislým, podle Pirátů zase bojkotujete moderní přístup k léčbě závislostí.

Kritika přišla během pár hodin, kdy jsem vyhrála výběrové řízení. Podle mě je závislý člověk nemocný a potřebuje pomoct. Obdivuji také lidi, co se závislými pracují. Nesmírně si jich vážím. Opravdu netuším, v čem tkví ten můj tvrdý přístup. S Piráty jsem nikdy do kontaktu nepřišla. Nevím, na jakých faktech tuto kritiku staví. Nemůžu se k tomuto vyjádřit.

Vobořilovi se nelíbilo, že ministerstvo zdravotnictví zcela nechalo rozpadnout síť takzvaných AT (alkohol a toxikománie) ambulancí. Výsledkem neexistující sítě prevence a léčby v oblasti alkoholu je strmý nárůst problémů s alkoholem.

Má pravdu, že za to není stejná náhrada a nevypadá to tu tak, jak to vypadalo před rokem 1989. Tenkrát měl člověk povinnost se léčit. Myslím, že nelze říct, že za tu síť není náhrada a kvůli tomu to tu vypadá tak, jak to vypadá. Síť není jediným faktorem. Je to velmi rychlý závěr.

Podle Zdravotnického deníku jste netransparentně přidělovala peníze na drogovou politiku, chyběla informační kampaň a služby pro alkohol, chyběla také substituční léčba a dlouhodobě jste nedokázala zajistit finance na protidrogovou politiku.

My jsme na to ale reagovali a to, jak schvalujeme dotace, jsme jim poslali. Metodika pro přidělování dotací je každoročně zveřejněna na webu ministerstva zdravotnictví a každý se může podívat na to, jak byly finanční prostředky schvalovány. Prochází tříkolovým schvalováním a komise je složená i z odborné veřejnosti. Nevím, o jakou netransparentnost se jedná.

Na národního protidrogového koordinátora jste se hlásili tři. Komise, která výběr prováděla, následně musela jména tří kandidátů sdělit nadřízenému orgánu, kterým je premiér Andrej Babiš. Podle serveru Info.cz je to právě on, kdo o vašem vítězství rozhodl.

Pravdou je, že se o tyto věci nezajímám. Přihlásila jsem se do výběrového řízení, šla jsem na pohovor a pak jsem dostala vyrozumění o výsledcích. Toto je spíš otázka na Úřad vlády. Já se k tomu nemám potřebu vyjadřovat.

Váš předchůdce Jindřich Vobořil se v minulosti dostal do konfliktu s premiérem Babišem, který chtěl přesunout úřad pod ministerstvo zdravotnictví. Plánoval to udělat už v lednu, ale po vlně odporu od tohoto kroku ustoupil. Chcete odbor protidrogové politiky přesunout pod ministerstvo zdravotnictví?

Ne, to není aktuální otázka.