Proti divadlu Husa na provázku jdou Zeman i zpěvačka podporující SPD

„Ať se tomu divadlu seberou dotace. Protože proč ministerstvo kultury má vyplácet dotace divadlu s tímto repertoárem. To není zákaz, to je ekonomická regulace, nic více, nic méně. A jestliže toto představení je tak výživné a vydatné, že vstupné bude krýt náklady. No, tak výborně, ať se hraje dál,“ zaútočil Zeman v televizi Barrandov na brněnské divadlo.

To přitom jen poskytlo prostor, aby v něm představitelé slovinského souboru Mladinsko v rámci festivalu Divadelní svět 2018 uvedli hru Naše násilí a vaše násilí. Hru režiséra Olivera Frljiče, v níž Ježíš znásilňuje muslimku, se pokusili přerušit členové uskupení Slušní lidé. Vtrhli na jeviště, před herci vytvořili řetěz a vyvedl je až policejní antikonfliktní tým.

Ke kampani proti brněnskému divadlu se zapojila i zpěvačka Olivie Žižková písní Husa na provázku. „Na radnici pohané, zvykejte si křesťané. Kdyby Werich toto viděl, za herce by se dost styděl. Hloupá husa na provázku, zabila jste Boží lásku. Náš trpitel na kříži smutně všemu přihlíží. Moravo, už zvedni hlas, zachraň víru, nastal čas,“ zpívá Žižková, která v roce 2017 měla song nazvaný Já volím SPD a ještě před tím píseň proti migrantům Evropo, dýchej.

Server iDNES.cz se pokusil oslovit zpěvačku prostřednictvím jejího manažera, který je zároveň jejím manželem, proč se rozhodla píseň nazpívat. Žižkův telefon nejprve dlouho vyzváněl, pak ho sám vypnul. Žádná odpověď nepřišla ani na otázku poslanou v esemesce.

Žižková ale už dříve své politické postoje vysvětlovala v DVTV slovy: „Jsem věřící katolička, a když podřízli toho kněze, tak mi to přišlo líto, jako katoličce, a něco se ve mě zlomilo.“ Dva islamističtí fanatici podřízli v létě 2016 kněze, kterému bylo 86 let, v kostele nedaleko města Rouen v severní Francii.