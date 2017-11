Cirkusy bez zvířat, žádali aktivisté. Banda teroristů, říká šéf Humberta

„Chceme prosadit zákaz využívání zvířat v cirkusech. Nyní proto pokračujeme v kampani, na které jsme přes léto nepracovali tolik intenzivně kvůli tomu, že jsme se snažili prosadit zákaz kožešinových farem,“ sdělila iDNES.cz koordinátorka kampaně Lucie Hemrová ze spolku Svoboda zvířat. Farmy v České republice skončí v lednu roku 2019.



Organizace v rámci kampaně o zákazu cirkusových zvířat spustila také webové stránky a petici, kterou podepsaly přes tři tisíce lidí. Podle spolku žijí zvířata v cirkusech ve špatných a nedůstojných podmínkách a mají málo prostoru.

„Drezúra, která se provádí na všech cirkusových zvířatech téměř od narození, je nepřirozená a deformuje jejich přirozené chování. Jak vyplývá z dokázaných případů v zahraničí, při drezúře se používá nepřiměřených a někdy i bolestivých metod,“ píší koordinátoři kampaně. Vadí jim také přeprava, která podle nich u zvířat vyvolává stres.

„V posledních letech navíc roste nové cirkusové hnutí, kam patří Cirque du Soleil nebo La Putyka, které už zvířata vůbec nepoužívá a je založené čistě na lidském umění. Jeho vzestup může pomoci lidi přesvědčit, že cirkus může být hezký i bez zvířat,“ řekla před časem v rozhovoru pro iDNES.cz tehdejší předsedkyně spolku Lucie Moravcová.

Naše zvířata rozhodně netrpí, brání se Humberto

Cirkus kritiku odmítá. „Splňujeme zákonem dané podmínky. Zvířata, která jsou týraná, vypadají úplně jinak než ta naše. U nás se mají dobře. Ať jdou aktivisté do zoo, když chtějí pustit zvířata na svobodu, tak ať to vezmou jedním šmahem. Mohli by se soustředit na jiné problémy, pro mě je to banda teroristů,“ reagoval pro iDNES.cz ředitel cirkusu Hynek Navrátil.

Aktivisté mu prý devastují majetek, v Brně se podle něj snažili pustit zvířata na svobodu. „Museli jsme volat policii, takže se jim to naštěstí nepovedlo. Když nějací aktivisté pustili na svobodu zvířata z cirkusu ve světě, většinou je porazilo auto nebo si nějak ublížila,“ dodal.

V reakci na protest spustil cirkus Humberto profil na Facebooku, na které dává fotky svých zvířat a příspěvky o tom, že zvířata rozhodně netrpí.

„Drezúra zvířat probíhá formou ‚za odměnu‘. Žádné drastické metody, o kterých hovoří různé spolky na ochranu zvířat. Nejsme v Rusku ani v Číně,“ napsal například cirkus na sociální síti.