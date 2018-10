Čeští muži se v zaměstnání necítí komfortně, nemají čas na rodinu

Muži si stále ve větší míře vyčítají, že v důsledku svých pracovních povinností nemají na rodinu zdaleka tolik času, kolik by si představovali.



Velké téma sladění práce a rodinného života se většinou řeší v souvislosti s ženami. Vznikají zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa nebo dětské skupiny, aby matky neztrácely kontakt s oborem. Dosud ale nikdo příliš neřešil, jestli se cítí komfortně otcové. Až renomovaný výzkum Proměny české společnosti ukazuje, že nikoli.



Pětina dospělých v posledním roce zmeškala kvůli svému současnému zaměstnání rodinnou událost, u mužů se to děje častěji než u žen. Mužů se tak vyslovilo 23 procent, žen 17 procent, ukázal průzkum.

„V posledním roce více mužů zmeškalo rodinnou událost kvůli práci, zkrátili si kvůli rodině pracovní dobu nebo odmítli pracovat přesčas. Alespoň částečné vysvětlení se skrývá v delší pracovní době mužů, která se prodlužuje, pokud jsou v rodině děti mladší 18 let a zároveň tak rostou nároky na čas a energii ze strany rodiny,“ uvedl jeden z nejvýznamnějších výzkumů české společnosti v historii.

Přesčasy bez odměny

Dalším velkým problémem jsou přesčasy. V důsledku pracovních povinností není více než čtvrtina dospělých schopna dělat práci, kterou obvykle dělají v domácnosti. Pracovní doba delší než devět hodin denně znatelně zvyšuje riziko toho, že práce bude zasahovat do rodinného života. Výzkum dokazuje, že lidé jsou méně spokojeni se svou prací, pokud jim zasahuje do času, který by měli trávit s rodinou.

Pracovat přesčas kvůli rodině odmítlo v posledním roce 17 procent dospělých pracujících obvykle 46 a více hodin týdně, zatímco mezi lidmi pracujícími 40 hodin týdně to bylo 11 procent. Aby si na rodinné povinnosti udělali čas zkrátilo si pracovní dobu 21 procent mužů a 10 procent žen.

„Podle průzkumu jsou odpracované přesčasy častěji propláceny mužům než ženám. Téměř polovině žen nejsou propláceny nikdy, mezi muži k této situaci dochází ve 33 procentech,“ uvedl výzkum. Nerovné podmínky spojené se společenskou rolí mužů a žen se snaží odbourat projekt Rovná odměna, který zaštiťuje ministerstvo práce.

„Dospělí mají týdně pouze 37 hodin volného času. Ženy si ve volném čase přejí mít více času samy pro sebe. Mužům naopak chybí více času pro rodinu,“ přinesla poznatek studie.