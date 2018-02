Weinstein čelí žalobě. Podřízené dle prokurátora deptal a hrozil jim smrtí

Generální prokurátor státu New York Eric Schneiderman podal žalobu proti společnosti The Weinstein Company, Harveymu Weinsteinovi a Robertu Weinsteinovi.



Žaloba konstatuje, že jakýkoli prodej společnosti „musí zajistit odškodnění obětí“. Generální prokurátor v prohlášení uvedl, že „ani pachatelé, ani ti, kdo jejich skutky umožnili, nebudou prodejem studia nespravedlivě obohaceni“. „Každý Newyorčan má právo na pracovní prostředí bez sexuálního obtěžování, zastrašování a obav,“ píše se v prohlášení.

Schneiderman zahájil vyšetřování filmového studia loni v říjnu hned poté, co Weinsteinův skandál vypukl. Harvey Weinstein byl později propuštěn.

„Pracovat pro Weinsteina znamenalo pracovat pod neustálou záplavou sexuálních obscenit, vulgarit, sexuálních narážek a vyhrožování násilím. Pracoviště bylo obecně nepřátelské vůči ženám,“ uvádí materiál.

Ze Schneidermanova šetření vyšlo najevo, že Weinsteinovi zaměstnanci byli permanentně vystavování jeho verbálním výhrůžkám jako „zabiju tě, zabiju tvou rodinu“ a „nevíš, co já můžu udělat“. Na jednu podřízenou křičel, že by měla firmu opustit a dělat děti, protože to je všechno, na co je dobrá.

Pětašedesátiletý Harvey Weinstein čelí obviněním, že sexuálně obtěžoval více než desítku žen. Producent však popírá, že by s kýmkoli měl nedobrovolný sexuální styk.

Weinsteinova kauza odstartovala vlnu dalších obvinění, která mířila do řad politiků, novinářů a manažerů. Mezi ženami, které o producentově nevybíravém chování promluvily, jsou i hvězdy jako Salma Hayeková, Gwyneth Paltrowová nebo Angelina Jolie.

Filmové studio, které založili Harvey a Robert Weinsteinovi, už od podzimu loňského roku jedná o prodeji se skupinou investorů. The Weinstein Company má za sebou řadu úspěšných hollywoodských snímků, k nimž v posledních letech patřily především díla režiséra Quentina Tarantina jako Nespoutaný Django či Osm hrozných.