Program vlády je plný frází, míní Fiala. Lidovcům i TOP 09 vadí komunisté

„Programové prohlášení vznikající polokomunistické vlády ANO, KSČM a ČSSD je postaveno na kombinaci nefungujících levicových řešení a populistických frází. Nevidím v něm nic konkrétního, co by snížilo byrokracii v zemi, usnadnilo život aktivním a pracovitým lidem a zvýšilo životní úroveň občanů,“ uvedl Fiala.

Dodal, že je to špatná zpráva pro všechny živnostníky, malé a střední podnikatele, ale také pro lidi volající po debyrokratizaci a deregulaci. „Naopak v něm vidím staré levicové koncepty, které se ukázaly jako nefunkční a neúčinné,“ doplnil Fiala. Požaduje také, aby premiér Andrej Babiš (ANO) jasně řekl, za jakých personálních podmínek bude součástí vlády KSČM.

„Je smutné, že kvůli funkcím a moci jsou obě strany ochotny připustit závislost na hlasech komunistů. To, co bude na papíře, nebude tak podstatné jako to, kdo je bude držet v šachu. Je smutné, že při stém výročí vzniku republiky tu budeme mít poprvé od listopadu 1989 vládu závislou na straně, která se úplně neoprostila od své stalinistické tradice a minulosti,“ sdělil iDNES.cz Bělobrádek.

„Viděli jsme, co zaznívalo na sjezdu KSČM, jaké názory tam panují, že to je strana, která odmítá spojenectví s NATO. Současné názory KSČM by měly být pro každou demokratickou stranou překážkou ke spolupráci,“ dodal.

Jen plané sliby bez vize, kritizuje TOP 09

„Vládní prohlášení je souborem obecných slibů a není zřejmé, jak je bude chtít vláda naplnit. Je tam několik bodů, které vláda mohla prosadit v minulém volebním období, a neudělala to. Příkladem je důchodová reforma, kde navíc chybí konkrétní koncept. Druhá věc je digitalizace Česka, kterou minulá vláda prakticky zastavila a najednou o ní znovu hovoří, tak nevím, jak je to věrohodné,“ uvedl pro iDNES.cz předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Jan Hamáček (Twitter) @jhamacek Vládnutí je o důvěře, ale vyjednali jsme i jasné pojistky. A abych předešel spekulacím: Platí, že pokud bude člen vlády prvoinstančně odsouzen, odstoupí a nebo vláda končí. A také platí, že pokud ČSSD z vlády odejde, premiér musí do 7 dnů rezignovat. Dnes více na tiskovce @CSSD. 9 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Bojí se toho, jaký vliv by vznikající vláda mohla mít na zahraniční politiku. „Tím, že vláda je spojená s komunisty, se obávám, že nebude podporovat naše spojence nebo plnit závazky v Evropské unii a NATU,“ dodal.

Nepřímou účast komunistů na vládě kritizuje i první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Nebyla snaha získat důvěru jiné demokratické strany a rovnou se od začátku počítalo s podporou komunistů, kteří za to budou ledacos chtít, v tomto směru se dá hovořit o jednoznačném selhání hnutí ANO,“ uvedla pro iDNES.cz.

„Kromě toho, že se hodně řeší sociální témata, pro mě v programovém prohlášení chybí jasná vize toho, kam by měla Česká republika do budoucna směřovat. ČSSD od začátku říkala, že trestně stíhaný premiér je nepřípustný, proto je pro mě zklamání, jaké ústupky teď udělala,“ doplnila Pekarová.



Předseda Pirátů Ivan Bartoš pouze uvedl, že strana programového prohlášení nyní analyzuje. Místopředseda poslaneckého klubu Pirátů na Facebooku upozornil, že sice ANO a ČSSD v dokumentu kritizují stav digitalizace, přitom byly čtyři roky u moci.

„Programové prohlášení vlády je pro mě v jedné věci dost překvapivé: slibuje možnost udělat si řidičák kdekoliv a bez papírové fotky, tedy to, co STAN prosadil už v minulém volebním období. Je to jen zdánlivá maličkost. Bude nám vláda zavádět věci již dávno zavedené a chlubit se, jak je prosadila? Pak jsem k její činnosti velmi skeptický. A nehledě k programovému prohlášení: tato vláda, Babišova druhá vláda, přivede komunisty k moci - poprvé od roku 1989,“ uvedl předseda STAN Petr Gazdík.