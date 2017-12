Babišova vláda chce novou daňovou slevu pro zaměstnance i zlevnit pivo

„Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 24 % z hrubé mzdy. Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti,“ píše se v dokumentu, který má více než třicet stran.

Novinkou bude zavedení slevy ve výši 500 korun měsíčně na sociálním pojištění, které odvádí zaměstnanec ze své hrubé mzdy. „Smyslem tohoto opatření je alespoň částečná kompenzace výdajů zaměstnanců na dojíždění za prací nebo zvyšování kvalifikace,“ vysvětluje to vláda.

Návrh programového prohlášení Babišovy vlády Ve formátu pdf

„Posíláme ho předsedům jednotlivých stran,“ řekl po jednání vlády k programovému prohlášení premiér. Jednání o možné podpoře či toleranci vlády zahájí Babiš v úterý s ODS a lidovci. Ve středu bude jednat s komunisty, STAN i ČSSD, ve čtvrtek se sejde s Piráty, SPD a TOP 09.

„Očekáváme, že nám dají svůj názor, zda jsou ochotni za nějakých dodatečných návrhů diskutovat o toleranci vlády,“ řekl premiér. Zatím ale jen komunisté zvažují toleranci vlády, což Babišovu týmu k získání důvěry nestačí.

„Každý mluví o digitalizaci, o důchodové reformě,“ uvedl premiér, co by mělo ostatní strany přesvědčit, aby jeho vládě daly šanci.

Obecný slib referenda. Ale o Evropské unii nemá být vůbec

„Určitě nechceme referendum o odchodu z Evropské unie. Není to pro nás téma,“ zdůraznil předseda vlády. Jeho ANO si ani nepřeje, aby k takovému referendu, které chce vyvolat hnutí SPD Tomia Okamury, došlo. Zatímco podle SPD by referendum například třeba i odchodu z Unie mohlo vyvolat již 100 tisíc občanů nebo vláda, podle Babišovy vlády by vyvolat referendum mělo být mnohem těžší. A o EU by se nemělo konat vůbec.

V dokumentu se o referendu píše obecně. „Doplníme ústavní systém o zákon o všeobecném referendu za přísného respektu čl. 6 Ústavy, tedy tak, aby se referendum nemohlo stát nástrojem tyranie většiny vůči názorové menšině,“ formulovala postoj k referendu vláda.

Členství v NATO je podle ní pro zajištění obrany Česka klíčové a nemá alternativu. „Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout 2 % HDP v letech 2024–2025, tak jak zní alianční závazek,“ shodla se vláda.

Pro důchodovou reformu chce kabinet sestavit odborný tým. „Uvidíme, jak se k tomu jednotlivé strany postaví,“ uvedl předseda vlády. Plánuje, že prosadí novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na procent průměrné mzdy. „Tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu, aniž by byl narušen princip zásluhovosti,“ napsala do svého programu.

„Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodu o 1 000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let. Připravíme návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích,“ slibuje Babišův menšinový kabinet.

Pro učitele zvýšit platy za volební období na 150 procent

Více peněz má jít do školství, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše.

Babiš v pondělí po jednání kabinetu také řekl, že jeho vláda nechce přijímat euro a že za stěžejní považuje rozvoj digitalizace. V programovém prohlášení kabinet slibuje do čtyř let zprovoznit 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů nových a 100 kilometrů opravené D1.



Kriticky se k programu vlády vyjádřila opoziční TOP 09. „Andrej Babiš vytváří vládu, která nebude schopna reálně prosadit cokoliv významnějšího, protože se nedá očekávat, že by dnes pro své návrhy získala nutnou většinu Sněmovny. Proto by se měl kabinet zaměřit na získání důvěry. Pokud se mu to nepodaří, pak dnes představené programové prohlášení vlády nebude ničím jiným než slohovým cvičením,“ sdělil iDNES.cz šéf strany Jiří Pospíšil.

„Programové prohlášení vlády Andreje Babiše si detailně prostudujeme. Zatím nemá význam komentovat jednotlivé body. Důležité je nejen to, co je v programovém prohlášení napsáno, ale i to, co se v realitě stane,“ reagoval předseda ODS Petr Fiala. „V minulosti ANO ledacos slibovalo, ale realita byla jiná. Menšinová vláda má být v našem ústavním systému až poslední možností, ne první. A podle nás možnosti pro většinovou vládu nebyly vyčerpány,“ uvedl předseda občanských demokratů.