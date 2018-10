Zapojení informatiky do škol je nevyhnutelné, tvrdí Národní ústav pro vzdělávání

Nákladné pořizování robotů a počítačů nemusí školy nutně kupovat, ale mohou si je i půjčit. Podle Evy Funfulové z Národního ústavu pro další vzdělávání mohou roboty v regionech nakoupit například Místní akční skupiny, které je pak budou školám na jednotlivé hodiny zapůjčovat.

„Není potřeba mít stovky Ozobotů ve třídě,“ vysvětluje Fanfulová. Navíc by mohli rodiče dětem pomůcky pořídit i samy a děti je pak nosit do školy ve stylu BYOD. „To je z anglického Bring Your Own Device, děti by se tak mohly učit i doma. Podle mě je to krásný vzdělávací dárek, třeba na Vánoce,“ nabádá rodiče Fanfulová.