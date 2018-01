Většina trápení se odehrává jen v hlavě. Rady přicházejí přes Facebook

Vědci z Masarykovy univerzity mají za sebou první úspěšné kolo testování jejich nového programu. Po dobu osmi týdnů dostávali studenti a také profesoři různé úkoly přes Facebook. Cílem bylo, aby se pomocí duševních a tělesných cvičení zbavili stresu. A tak meditovali, chodili na procházky, nebo se třeba měli jen na chvíli zastavit a zhluboka se nadechnout.

Program, který se v originálu nazývá Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), je léčebný program na snižování stresu, který v Americe nebo západní Evropě využívají stovky zdravotnických zařízení. Struktura kurzu je založená na vědeckých důkazech a vychází z osnov lékařských tréninků určených pro redukci stresu. V České republice se sice pořádají soukromé kurzy, ve zdravotnictví ale není využíván.

Zájem studentů překvapil

Vůbec poprvé čeští psychologové přišli s on-line podobou programu. Vypsali kurz, na který se mohli přihlásit studenti i zaměstnanci Masarykovy univerzity. Nakonec jim přišlo 382 přihlášek.

„Zájem nás překvapil. Program začal na začátku října a skončil před Vánoci. Chtěli jsme ho ukončit před začátkem zkouškového, aby mohli studenti využít, co se naučili,“ řekl iDNES.cz Miroslav Světlák z Ústavu psychologie a psychosomatiky Masarykovy univerzity.

Všichni účastníci museli nejdřív podstoupit psychologické testy před zahájením projektu a poté po jeho skončení, aby mohli posoudit jeho efekt. Kurz začal úvodní přednáškou o principech „Mindfulness“ a smyslu a struktuře celého kurzu. „Důležitým cílem přednášky byla také podpora motivace účastníků směrem k převzetí odpovědnosti za své duševní zdraví a osobnostní růst,“ vysvětlil Světlák.

Program na redukci stresu Léčebný program snižování stresu byl vymyšlen v Americe, v originálně se nazývá Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Jedná se o systém duševních a tělesných cvičení a práce ve skupině.

Program pracuje principem uvědomění. Cílem je naučit jeho účastníky plně prožívat přítomný okamžik.

V České republice ho provozuje Jaroslav Chýle , první kvalifikovaný lektor pro tento program v České republice. Jeho kurzy najdete v Praze a Brně .

Osmitýdenní on-line program, který účastníky instruoval přes Facebook, organizoval Ústav psychologie a psychosomatiky Masarykovy univerzity ve spolupráci s psychiatrickou klinikou.

Šest dní v týdnu potom účastníkům chodily na Facebooku zprávy s instrukcemi. „Jednalo se o krátké intervence cílené na formální cvičení nebo přítomný okamžik, například ať jste kdekoliv, zkuste se zastavit, vědomě se nadechněte a pomalu vydechněte,“ uvedl Světlák.

Výsledek?

„Celkem 76 % lidí po skončení uvedlo, že program vedl k pozitivní změně v jejich životě a pomohl jim odbourat stres. Naučili se rozlišovat mezi tím, co je stres, který je spíše výsledkem představ, oproti stresu, který má reálný základ a zaslouží si skutečné řešení,“ říká Světlák.

To potvrzuje i student lékařské fakulty Jan Homola, který se kurzu účastnil.„Uvědomil jsem si, že se stresuji zbytečně, začal jsem se soustředit na to, co se děje tady a teď. Uvědomil jsem, si že se bojím budoucích zkoušek nebo jiných problémů, které teď nejsou potřeba řešit,“ řekl iDNES.cz Homola.

Program se osvědčil také studentce Zuzaně Špačkové. Ta říká, že jí program přinesl neobyčejný duševní klid při učení na první lékařskou státnici. „Bylo pro mě sice náročné udělat si na různé úkoly čas, ale když jsem si uvědomila, že se díky nim cítím lépe, dařilo se mi režim dodržovat,“ říká.

Přesto právě kvůli časovým důvodům podle ní program není pro každého.

„Reakce jiných spolužáků byly různé. Někomu program dost sedl, jiní říkali, že to není pro ně, nedokázali si na to udělat čas, a pak je naopak stresovalo, že neplní, co si předsevzali,“ dodala Špačková.

Studenti se trápí. Zbytečně

Podle Světláka je alarmující, kolik studentů se potýká s nějakým trápením.

„Psychické trápení má 82 % studentů. Nejčastěji je to smutek, nervozita, propady nálady, nízké sebevědomí. Většina jich má také psychosomatické potíže, nejčastěji je trápí únava, nespavost, bolest hlavy, břicha a podobně,“ uvedl Světlák.

To, že se lidé trápí něčím, co se odehrává pouze v jejich hlavě, je podle něj typické pro celou západní společnost. „Reálně žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na planetě, v jednom z nejhezčích období lidských dějin,“ dodal.

Kvůli velkému zájmu uchazečů se chystá druhé kolo programu pro zájemce z Masarykovy univerzity, které bude startovat v dubnu. V budoucnu by se z programu měla stát mobilní aplikace dostupná pro všechny studenty univerzity. „Pak bychom to mohli poskytovat například i pacientům vybraných somatických i psychiatrických diagnóz, u kterých byla efektivita programu MBSR opakovaně prokázaná ve studiích,“ uvedl Světlák.

Paralelně se spuštěním programu byl loni v září na lékařské fakultě Masarykovy univerzity vypsán předmět sebezkušenostní a seberozvojová skupina. Studenti absolvují psychoterapii pod vedením atestovaných psychoterapeutů. O předmět projevilo zájem hodně studentů, nedostalo se jich na něj 120.

Program přinese na jaře velké srovnání psychologických výsledků studentů, kteří absolvují psychoterapii, těch, kteří se zúčastnili programu na redukci stresu, ale i těch, kteří se zatím neúčastnili ničeho, protože na předmět nebyli vzati. V únoru navíc začíná program pod vedením Jaroslava Chýleho, prvního kvalifikovaného lektora programu MBSR. Takže bude srovnání i s absolventy jeho kurzu.

„Myslíme si, a stávající výzkumu a vývoj praxe v medicíně dokládají, že on-line programy představují jeden z hlavních pilířů budoucí medicíny,“ dodal Světlák.