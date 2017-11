Tichý pracant a řidič Uberu. Terorista z New Yorku svou víru skrýval

Devětadvacetiletý Uzbek Sayfullo Saipov v úterý krátce po třetí hodině odpoledne místního času vjel dodávkou na stezku pro pěší a cyklisty jen několik bloků západně od Central parku, píše CNN. Zabil osm lidí a dalších jedenáct zranil. Jeden ze zasahujících strážníků ho krátce nato postřelil. Z dosavadního vyšetřování vyplynulo, že Saipov sympatizoval s islamisty. Policie čin označila za teroristický útok (více o útoku v New Yorku si přečtěte zde).

Saipov však, podobně jako mnozí další strůjci teroru, dlouho unikal zájmu úřadů i tajných služeb. Do Spojených států přicestoval v roce 2010. V prvních měsících žil v Ohiu. „Představil mi ho můj táta. Řekl mi, že je tady nový a že s námi nějakou dobu zůstane,“ vzpomíná na první setkání se Saipovem dvaadvacetiletý Bekhzod Abdusamatov.

Strůjce úterního útoku žil až do svých 22 let v uzbecké metropoli Taškent, uvádí server The New York Times. Stěhování do Ameriky tak pro něj bylo komplikované. Anglicky téměř neuměl, kontakty na uzbeckou komunitu ve Spojených státech měl pouze omezené. Zprvu se snažil vylepšit svou angličtinu, soustavně hledal i práci. Hrstka jeho známých z té doby ho však popisuje také jako člověka, který si rád přispal.

Tichý pracant

Asi před šesti lety se Saipov v Cincinnati potkal s Dilfuzou Iskhakovou. Pár měsíců u ní bydlel, uvádí The Guardian. „Vypadal jako milý člověk, ale moc toho nenamluvil. Vlastně jen chodil do práce a zpět domů. Myslím, že pracoval v nějakém skladu.“ popisuje Iskhaková.

Tehdy Saipov zažádal o takzvanou Zelenou kartu, která umožňuje cizincům trvale a legálně pobývat na území Spojených států. Později ji také získal. Během pobytu v Ohiu si na sebe podle úředních záznamů registroval dvě firmy - Sayf Motors a Bright Auto. První měla sídlo na adrese Iskhakové, druhá nedaleko Clevelandu.

Rodina Ishakové s ním ztratila kontakt před několika lety. „Myslela jsem si, že se přestěhoval na Floridu a pak do New Yorku. Snad má mít i ženu a dvě děti,“ tvrdí Ishaková.

Saipov se však oženil už v Ohiu. V roce 2013 si vzal tehdy devatenáctiletou Nozimu Odilovou, rovněž rodačku z Taškentu. Saipov při úterním útoku údajně křičel „Alláhu akbar“. Ishaková však tvrdí, že v minulosti nikdy neprojevoval své náboženské názory. Dokonce prý nepoznala, že by byl věřící.

Šťastný člověk, který měl rád Ameriku

Po přestěhování na Floridu Saipov potkal 37letého Uzbeka Kobiljona Matkarova. Tomu se svěřil, že pracuje jako řidič nákladního automobilu. „Za tu dobu, co jsem ho znal, na mě působil jako dobrý člověk. Měl rád Spojené státy. Vypadal šťastně. Když jsme spolu mluvili, bylo všechno v pořádku. Nevypadal jako terorista, ale je pravda, že jsem nestačil poznat, jaký je uvnitř,“ popisuje Matkarov.

Za volantem zůstal Saipov i po přestěhování do New Jersey, kde se usadil ve městě Paterson. List The Telegraph poznamenal, že v Patersonu se 150 000 obyvateli žije početná komunita přistěhovalců, z nichž až 30 000 se hlásí k islámu. Saipov zde prošel vstupními testy společnosti Uber a začal řídit pod vlajkou této komunitní dopravní společnosti. V průběhu let neměl žádné větší problémy se zákonem.

Některá americká média s odvoláním na anonymní zdroje tvrdí, že byl v hledáčku tajných služeb. Jednou byl rovněž zadržen kvůli nezaplacení pokuty za dopravní přestupek. V říjnu 2016 jej zastavila dálniční hlídka ve státě Missouri a za přestupek se měl dostavit k soudu. Tam se však nedostavil a dostal pokutu za pohrdání soudem, další slyšení u soudu měl mít v listopadu. Násilné trestné činy však za sebou podle dosavadního vyšetřování neměl.