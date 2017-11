Střelec z Texasu miloval zbraně a měl násilné sklony. Z armády ho vyhodili

Devin Patrick Kelley v neděli krátce před polednem vystoupil ze svého vozu kousek od kostela ve městě Sutherland Springs. Na sobě měl neprůstřelnou vestu, v ruce poloautomatickou zbraň. Bez dlouhého rozmýšlení začal pálit na věřící, kteří se scházeli na nedělní mši.

Několik jich zabil ještě před kostelem, pak vstoupil dovnitř a pokračoval ve vraždění. V obraně na něj začal střílet jeden z místních lidí. Kelley se dal na útěk. Policie ho po krátkém nahánění našla mrtvého v autě. Při útoku zabil 26 lidí, další desítky vyvázly se zraněním.

Kelley se podle svědků pohyboval jako profesionál. Podle informací zámořských médií byl v minulosti členem amerického letectva, uvádí The Guardian. Některé sdělovací prostředky o něm hovoří jako o vojákovi, Kelley se však na bojiště nikdy nepodíval. Od roku 2010 pracoval na základně Holloman Air Force Base v Novém Mexiku, kde měl na starosti logistiku.

V roce 2012 se ocitl před soudem kvůli napadení manželky a dítěte. Stanul rovněž před vojenských soudem a odseděl si rok ve vojenském vězení kvůli blíže neupřesněnému přestupku. Byl také degradován a na sklonku roku 2013 ho velení armádního letectva propustilo ze služby.



Milovník bible i agresor na Facebooku

S rodinou žil asi šedesát kilometrů severně od Sutherland Springs. Podle vyšetřovatelů byl velmi aktivní na sociálních sítích, kde se chlubil fotografiemi s různými zbraněmi. Před pár dny publikoval snímek upravené útočné pušky AR-15 s komentářem „Je to pěkně nebezpečná ku..a“. Facebookový profil Kelleyho je ale nyní nedostupný a to od chvíle, kdy police zahájila vyšetřování.

V posledních měsících si Kelley začal na Facebooku přidávat do přátel lidi z blízkého okolí Sutherland Springs. V diskuzích je napadal a vedl s nimi dlouhé hádky, prozradil serveru Los Angeles Times jeden z místních obyvatel Johnathan Castillo.

Policie se nyní snaží zjistit motiv útoku, který guvernér Texasu Greg Abbott označil za vůbec nejhorší případ masové střelby v historii tohoto státu. Zatím není jasné, zda měl Kelley vazby na některou z teroristických organizací. Podle lidí z jeho okolí navštěvoval centrum biblických studií v baptistickém kostele ve městě Kingsville, píše The Independent. Později zde základy víry předával dětem.

Na síti LinkedIn Kelley uvedl, že ho zajímá ochrana zvířat, boj za lidská práva i výchova a vzdělávání dětí. „Jsem tvrdě pracující člověk. Základem jsou pro mne hodnoty a disciplína amerického letectva,“ uvedl na této sociální síti.



Tragická střelba i útok autem

Texaská tragédie se odehrála jen měsíc po nejhorším případu střelby na veřejnosti v dějinách USA. Na počátku října zahynulo v Las Vegas 58 lidí a přes 500 jich bylo zraněno. Střelcem byl čtyřiašedesátiletý Stephen Paddock.

Po desáté hodině večerní zahájil střelbu ze svého pokoje v 32. patře hotelu Mandalay Bay Resort and Casino do davu 22 000 účastníků koncertu country zpěváka Jasona Aldeana. Pachatel se sám zastřelil ještě před příchodem policie, která ho šla zneškodnit do hotelu, z něhož střílel. Motiv Paddocka zůstává záhadou (vše o útoku v Las Vegas se dočtete zde).

Minulý týden teror zasáhl rovněž obyvatele New Yorku. Do chodců a cyklistů tam najel Devětadvacetiletý Uzbek Sayfullo Saipov. Zabil osm lidí a dalších jedenáct zranil. Jeden ze zasahujících strážníků ho krátce nato postřelil. Z dosavadního vyšetřování vyplynulo, že Saipov sympatizoval s islamisty. Policie čin označila za teroristický útok (více o útoku v New Yorku si přečtěte zde).