Milionář a chráněnec Mandely. Novým prezidentem JAR je Cyril Ramaphosa

Tlaky na sesazení Zumy podle politologů v Jihoafrické republice sílily dlouho. Nepomohla mu série korupční skandálů. Pečlivě připravovaný plán zůstával dlouho utajený. Až na počátku letošního roku členové Afrického národního kongresu (ANC) přešli do ofenzivy. Zumu vyzvali k rezignaci, pokud by tak neučinil, chtěli ho odvolat hlasováním v parlamentu.

V čele země ho nahradí dosavadní viceprezident Cyril Ramaphosa. Ve čtvrtek ho zvolil parlament. Pětašedesátiletý někdejší odborový předák nahradil Zumu v čele ANC loni. Před zvolením slíbil očistit jméno strany a tvrdý boj proti korupci. Ramaphosa je rovněž veteránem hnutí za ukončení apartheidu v JAR, začátkem 90. let vyjednával s tehdejší vládnoucí bělošskou Národní stranou a jejím zástupcem Roelfem Meyerem o mírovém předání moci. Zasadil se též o propuštění Nelsona Mandely z vězení v roce 1990, píše BBC.

Už v 80. letech stál za vzestupem černošského Národního svazu horníků, který tehdy sdružoval na 300 000 členů a jenž vedl od roku 1982 do června 1991. To se stal generálním tajemníkem tehdy ještě opoziční ANC, kterým byl až do prosince 1997. Už tehdy se chtěl jako chráněnec Nelsona Mandely stát šéfem ANC, to se mu však nepovedlo, předsedou se tehdy stal pozdější prezident Thabo Mbeki. Ramaphosa pak politiku na čas opustil.

Symbol černošského kapitalismu

Vrhl se do obchodní sféry. Stal se jedním z nejbohatších jihoafrických podnikatelů a symbolem „černošského kapitalismu“. Jeho majetek je odhadován na 450 milionů dolarů (v přepočtu asi 9,2 miliard korun). Ramaphosa stál v čele holdingu Shanduka, zasedal ve správní radě banky Standard, byl šéfem telefonního operátora MTB nebo nakoupil licence na provozování všech restaurací McDonald’s v zemi.

Některé jeho kroky v podnikání byly kritizovány. Například když byl v roce 2012 členem představenstva britské těžební společnosti Lonmin, požádal policii o potlačení stávky v platinovém dole Marikana na severu JAR, což vyústilo v 34 mrtvých. Šlo o nejkrvavější rozehnání protestů za posledních několik desetiletí, za násilné rozehnání stávky nebyl nikdo potrestán.

Do politiky se vrátil v roce 2012, kdy se stal místopředsedou ANC. O dva roky později byl již viceprezidentem a od loňska je šéfem ANC. „Jeho vášní je politika, podnikání bylo jen způsobem, jak se k ní vrátit,“ napsal novinář Roy Hartley v knize „Ramaphosa - člověk, který chce být králem“.

Nezaměstnanost, korupce a stranické spory

Pomyslným králem JAR se ve čtvrtek skutečně stal, otázkou zůstává, jak se dokáže vypořádat s celou řadou problémů, které zemi dlouhodobě trápí. První překážkou bude extrémně vysoká nezaměstnanost. Bez práce je takřka 30 procent Jihoafričanů, u mladých lidí se nezaměstnanost pohybuje dokonce okolo 40 a v některých oblastech až 68 procent, uvádí The Guardian.

Výzvou bude také spojení rozkmotřené ANC. Strana je nyní rozdělena na dva tábory podporovatelů Zumy a Ramaphosy. Pokud se stoupenci vypuzeného prezidenta budou i nadále bránit převzetí moci, může strana přijít o důležité hlasy. ANC přitom v JAR vládne od roku 1994, stále je symbolem svobody a konce apartheidu. V poslední letech však ztrácí popularitu, v případě, že se opozice zformuje do větší koalice, může ANC přijít o vedení země. Strana ostatně oslabila už v lokálních volbách v roce 2016.

Ramaphosa bude čelit přetrvávající nerovnosti ve společnosti. Bílí Jihoafričané i mnoho let po konci apartheidu vydělávají v průměru až pětkrát více než černošská populace. ANC už přislíbil reformy, které by měly přenést ekonomickou sílu k většinovému obyvatelstvu. Zároveň však musí přesvědčit zahraniční investory, že země nebude následovat vzor Zimbabwe, kde se k moci po armádním puči dostal Emmerson Mnangagwa.