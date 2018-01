Češka zadržená v Pákistánu kvůli drogám zůstane ve vazbě, rozhodl soud

Tereza H. podle serveru Daily Pakistan prosí české úřady, aby jí pomohly. Její právní zástupce uvedl, že soud zřejmě proběhne do půl roku. O výši trestu odmítl spekulovat.

Celníci zadrželi Češku Terezu H. v Láhauru 10. ledna poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Celníci ji ale odmítli vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF). Nakonec bylo rozhodnuto, že případ bude vyšetřovat společný vyšetřovací tým (JIT), ve kterém jsou zastoupeny všechny vyšetřovací úřady.



Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se však podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

Zadržený Kanaďan

V pondělí byl na mezinárodním letišti v pákistánské metropoli Islámábádu zadržen kanadský státní příslušník, který se rovněž pokoušel propašovat ze země drogy, uvedla pákistánská televize Geo.

Podle ní muž bydlel v Láhauru. Podobně jako Češka měl i on namířeno do Spojených arabských emirátů, a to do emirátu Šardžá. V jeho zavazadle našli celníci kromě heroinu také metamfetamin.

Celková hodnota zadržených drog, které byly pečlivě ukryté v dámských botách, se podle pákistánských úřadů odhaduje na 15 milionů pákistánských rupií (2,77 milionu korun).