Třídní učitelé by si mohli přilepšit o pár tisíc měsíčně, navrhují lidovci

Narozdíl od pedagogů, kteří se nemusejí starat o „svoji“ třídu, musí třídní učitelé navíc řešit například absence, jednání s rodiči, starat se o estetickou stránku třídy, organizovat výlety, zajistit vše okolo vysvědčení.

Ve skutečnosti toho ale dělají ještě mnohem víc, přesto si měsíčně přilepší jen o pár stovek korun. V současnosti pobírají totiž třídní učitelé zvláštní příplatek ve výši 400 až 1 300 Kč měsíčně. Ředitelé škol ale často přiznávají třídním učitelům příplatek u jeho dolní hranice.

„Na naší škole máme v současné době příspěvek ve výši pěti set korun za měsíc. Na to, co všechno musí člověk všechno dělat, to moc není. Teď jsme zrovna na škole v přírodě, kde budeme celý týden včetně víkendu, takže se o děti staráme celé dny. Ve škole pak vedeme třídu, organizujeme třídní schůzky, vybíráme peníze a mohla bych pokračovat,“ řekla iDNES.cz třídní učitelka ZŠ Nučice Jana Čapková.



Práce třídního učitele si podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho vyžádá průměrně dvacet hodin práce měsíčně navíc oproti práci učitele, který není třídním učitelem.

„Přepočteno na hodinu práce obdrží v současnosti třídní učitel za práci navíc pouze 20 až 65 Kč. Vzhledem k růstu tarifní části platů přestala být výše příplatků motivační a neodpovídá náročnosti ani rozsahu práce navíc,“ míní Sárközi.

Poslanci KDU-ČSL proto nyní na návrh Pedagogické komory přišli s novelou zákona, který by v případě, že by byl schválen, zvedl příplatek třídním učitelům na 2,5 až 3,5 tisíc měsíčně. Přepočteno na hodiny by tak měli o 125 až 175 Kč víc.



„Ve vládním prohlášení se objevuje proklamace o navýšení platů učitelů a jeden ze segmentů, který je dlouhodobě podhodnocen, jsou příplatky za třídnictví, přitom se týkají až 165 tisíc třídních učitelů,“ říká poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

Přilepšili by si také specializovaní pracovníci, jako jsou metodici prevence, logopedové, koordinátoři ICT nebo výchovní poradci. Jejich specializační příplatek činí v současné době tisíc až dva tisíce korun a od roku 2004, kdy byl zaveden, se nezvýšil. Nově by to měla být stejná částka jako pro třídní učitele, tedy 2,5 až 3,5 tisíce korun.



Příplatky už jednou Sněmovnou prošly

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) doporučil vládě, aby s návrhem souhlasila. Vláda nakonec zaujala k návrhu stanovisko neutrální. O osudu novely rozhodne v červnu hlasování ve Sněmovně.



Zvýšení obou příplatků už jednou schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) i Poslanecká sněmovna. Jenže právě tam nakonec novela ztroskotala, protože zároveň zaváděla kariérní řád, proti kterému protestovaly tisíce učitelů. Proto je novela nyní předkládána znovu a samostatně.

Pokud by poslanci novelu schválili, musely by se najít peníze navíc. V případě specializačních příplatků by se muselo ročně najít o 50 milionů korun víc, v případě příplatků pro třídní učitele dokonce dvě miliardy korun navíc. Zda na to budou peníze, není jasné.

Plaga bude při dalších jednáních o státním rozpočtu žádat, aby dokument obsahoval i závazek dostatečného zvýšení částky na platy ve školství pro rok 2020 až 2021.