Příspěvek na péči pro lidi, kteří se bez pomoci ani nenajedí, může vzrůst

„Jedná se o občany, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu, nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. Jedná se o postižené děti, zdravotně postižené občany, kteří žijí v kruhu milující rodiny, ale i nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně dožít za pomoci rodiny, případně sociálních a zdravotních terénních služeb doma,“ uvedla Třísková.

Jde o možnost zaplatit si denně hodinu a půl práce asistenta navíc

Protože práci asistenta nyní stojí 130 korun za hodinu, znamenalo by zvýšení příspěvku na domácí péči to, že by si potřební lidé mohli zaplatit hodinu a půl péče denně víc.

„Naši podporu to má. Chceme ještě posílit i podporu ve III. stupni závislosti,“ napsal na Twitteru šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Čím dříve bude návrh projednán a schválen, tím podle něj lépe.

Další lidovecký poslanec Roman Kaňkovský řekl, že ve třetím stupni by měl příspěvek vzrůst o tři, tři a půl tisíce nebo čtyři tisíce korun měsíčně. Také Olga Richterová z klubu Pirátů se vyslovila pro to, aby poslanci navýšili i příspěvek ve třetím stupni.

Vláda návrh, který vyznívá ve prospěch lidí, kteří dávají přednost domácí péči, odmítla. Označila ho za nesystémový. Není to ale tak jednoznačné. „My za ministerstvo práce a sociálních věcí návrh podporujeme, ale chystáme návrh vlastní, který by zvýšil i příspěvek pro lidi s třetím stupněm závislosti,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.

„Nejsem si jistá, že to uleví našim sociálním zařízením,“ řekla o senátním návrhu poslankyně Radka Maxová z hnutí ANO, předsedkyně výboru pro sociální politiku.

Stojíme o to, aby byli co nejvíce času v domácí péči, říká Stanjura

Hodina práce asistenta v domácí péči, v přirozeném domácím prostředí, stojí podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury 130 korun za hodinu, což při trvalé péči asistenta zvyšuje náklady pro toho, kdo trvalou asistenci potřebuje, do takových výšek, že si to mnozí nemohou dovolit a žene je to do ústavní péče.

„Pečovatelům patří velké poděkování a úcta a nic na tom nemění náš kritický hlas k některým částem zákona. Stojíme o to, aby ti lidé co nejvíce času trávili v domácí péči,“ řekl Stanjura. „Chceme, aby si pomohli nejen lidé postižení, ale i pečovatelé,“ uvedl šéf klubu občanských demokratů.

Langšádlová se vyjádřila i pro pátý stupeň závislosti

Poslankyně Helena Langšádlová z klubu TOP 09 mluvila o tom, že by stálo za zvážení zavést pro lidi, kteří vyžadují péči 24 hodin denně, i pátý stupeň závislosti.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová se vyslovila pro to, aby se zvýšil nejen příspěvek za domácí, ale i ústavní péči.

„Jsem přesvědčen, že ten návrh projde a chci, aby na to už v příštím rozpočtu byly peníze,“ řekl sociální demokrat Jaroslav Foldyna. „Byl bych rád, kdy byl k 1. lednu příspěvek na péči schválen,“ řekl jeho kolega Roman Sklenák.