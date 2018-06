Valachová chce přidat nejchudším třídním učitelům a sebrat bohatším

Lidovci nedávno přišli s návrhem na zvýšení příplatků pro třídní učitele a specializované pracovníky. Toho se chytila poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která vymyslela vlastní novelu. Jenže učitelům se nelíbí. Nejenom že by si dle ní učitelé polepšili až od roku 2021, na rozdíl od návrhu lidovců, kteří jim chtějí přidat co nejdřív, ale navíc by si učitelé z bohatších krajů pohoršili.



„Paní Valachová chce zvednout dolní hranici příspěvků a snížit tu horní. Například u nás ve škole mají třídní učitelé jen čtyři stovky, tak by díky tomu měli tisícovku. Jenže na druhou stranu bohatší školy si mohou dovolit dát třídním učitelům třeba dva tisíce, takže těm by peníze snížila. Je to takové socialistické, ať mají všichni stejně,“ sdělila iDNES.cz ředitelka základní školy, která si nepřála uvést své jméno.

Návrh Valachové je takovýto: od roku 2019 by se výše dnešních příplatků třídních učitelů - 400 až 2 500 Kč za měsíc - měla změnit na 1 000 až 1 500 korun. Specializovaní pracovníci, jako jsou koordinátoři ICT nebo logopedové, by dostávali stejně jako dnes, tedy tisíc až dva tisíce korun.

Od roku 2021 by se situace otočila. Třídní učitelé by podle Valachové měli dostávat 2 500 až 3 500 Kč a specializovaní pracovníci 1 500 až 2 000 Kč. Čili za dva roky by příplatky třídních učitelů byly ve výši, jakou už nyní navrhují lidovci, oproti jejich návrhu by si ale specializovaní pracovníci pohoršili.

Návrh Valachové je mnohem konzervativnější než návrh lidovců, ale ulehčí rozpočtu, se kterým hospodaří ministerstvo školství. Lidovecký návrh bude stát minimálně dvě miliardy korun, zatímco návrh Valachové by nemusel rozpočet zvednout.

„Poslankyně Valachová chce dočasně na dva roky snížit příplatky pro třídní učitele, aby je pak mohla navýšit? To nedává smysl. Nechápeme, proč poslanci ČSSD podávají vlastní novelu, když lidovecký návrh podpořilo ministerstvo školství i Svaz průmyslu a dopravy. Dávat protinávrh na snížení příplatků je naprosto absurdní. Novelu Kateřiny Valachové považuji za paskvil. Mám jediné vysvětlení - ona netuší, v jaké výši v současnosti příplatky pro učitele jsou,“ sdělil iDNES.cz prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.



Od stolu se politikům škrtá snadno

Jenže podle Valachové má novela úplně jiný účel - přidat učitelům, kteří mají dneska nejméně peněz.

„Hlavní přidaná hodnota je, že od 1. 9. 2019 by byla garance ze zákona, že prostředky školy dostanou v částkách, o kterých se zejména mimopražským školám aktuálně ani nesní. O rok později pak bude ještě radikálnější nárůst podle toho, jak porostou současné průměrné platy učitelů. Dnes je to tak, že většina těch škol finance nemá a odměny specializačních profesí se pohybují v řádech sto korun,“ sdělila iDNES.cz Valachová. Návrh ČSSD podle ní má zvýšit příplatky tak, aby zároveň neohrozil stávající růst průměrných mezd učitelů i jiných pedagogických profesí.

„Nejprve nás paní Valachová osočila ze lži, následně se vymlouvala na šotka, nyní tvrdí zase něco jiného. Ono se takhle od stolu politikům snadno škrtnutím pera někomu přidává a jinému bere pár stovek, když má třikrát vyšší plat. Ty příplatky jsou i v současné horní hranici stále velmi malé a navíc se nezvyšovaly od roku 2004,“ říká Sárközi.



„Je v tom vidět neodbornost, zaťatost, neustálá aktivita, divím se, že se paní Valachová do školství stále vyjadřuje, z politického hlediska ji to poškozuje, nenávist učitelů vůči ní je obrovská, kdyby se věnovala jinému oboru třeba jako právnička, pomohlo by jí to,“ komentoval situaci předseda školského výboru Václav Klaus mladší (ODS).



Poslanec Antonín Staněk (ČSSD) se domnívá, že situaci nechápe spíš Pedagogická komora než jeho stranická kolegyně. „Novela mimo jiné rozšiřuje zejména do oblasti uvádějících učitelů, kteří jsou významní pro vstup mladých učitelů do praxe a v tuto chvíli nejsou žádným způsobem financováni. Pedagogickou komoru vnímám jako instituci, která je jednoznačně na straně všech návrhů pana Václava Klause mladšího,“ uvedl Staněk.

„Pedagogická komora je především na straně učitelů a ředitelů škol,” oponuje Radek Sárközi. „V návrhu ČSSD je celá řada chyb, nejde jen o příplatky.”

V návrhu novely jsem udělala chybu, tvrdí Valachová

Valachová do novely zákonu uvedla, že navrhuje přidat specializovaným pracovníkům pět set až tisíc korun měsíčně. Poté, co na tuto skutečnost upozornila Pedagogická komora, na svůj Facebook napsala vysvětlení, že se jedná o chybu.



„Novela správně počítá se zvýšením specializačních příplatků od roku 2021. Šotek se však vloudil k 1. 9. 2019. Pro toto první období jsou správně příplatky v rozmezí od 1000 do dvou tisíc korun, jak ostatně říká také důvodová zpráva k zákonu. A na správné znění také navazuje zvýšení od 1. 9. 2021,“ uvedla.



Sárközi se však domnívá, že se Valachová nespletla a tuto částku zamýšlela do novely zanést. „Teď se akorát dodatečně vymlouvá, když jsme na to upozornili,“ míní Sárközi.



Přestože Valachová tvrdí, že v novele udělala chybu, změnit znění dodatečně nemůže a proto se návrhem bude muset zabývat Sněmovna. Poslanci ČSSD slíbili, že chybu opraví. „Ve vlastním textu návrhu je chyba, kterou napravíme v průběhu projednávání,“ uvedla poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD).