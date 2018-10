Je školství skutečně priorita? Poslanci zdržují hlasování o příplatcích pro třídní učitele

S návrhem na zvýšení příplatků pro třídní učitele přišla v létě KDU-ČSL. Novela chce příplatky zvýšit ze současných 1 000 až 2 000 korun na 2 500 až 3 500 korun měsíčně. Od července, kdy se novela poprvé objevila ve Sněmovně, se však projednávání nepohnulo. Tento týden totiž poslanci již potřetí dali najevo, že pro ně příplatky pro třídní nejsou na pořadu dne.

„Myslím, že se návrh brzdí proto, že s ním přišel opoziční poslanec,“ řekl iDNES.cz Marek Výborný (KDU-ČSL). „Jedná se o nehoráznost, která dospěla do situace, kdy třídní učitel, který pracuje v průměru dvacet hodin měsíčně navíc, bere za svoji práci 20 Kč na hodinu,“ dodal.



Novela se pravděpodobně nestihne schválit do 1. ledna, a učitelé si tak na přidání budou muset počkat další měsíce. „Pokud se novela nestihne odhlasovat, bude se muset přijmout pozměňovací návrh, který účinnost odkládá,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, která se na přípravě novely podílela.

Podle Sárköziho proto tímto poslanci třídní učitele potopili. „Nehlasovali sice přímo proti zařazení, ale šalamounsky se zdrželi hlasování, což je totéž,“ dodal Sárközi.

Hlasování zdrželi především poslanci ANO, KSČM, SPD a ČSSD. Ostatní strany zařazení bodu na program podpořily.



„Přiznám se, že sleduji jiné věci, nejsem teď schopen říct, jestli je to záměr, že bychom to odkládali,“ reagoval poslanec Jiří Bláha (ANO). Nevyloučil, že důvod může být zkrátka jen ten, že jde o návrh opozice. „Nezastírám, že i tak to může být, jednotlivé strany si neustále hrají na to, kdo s jakým návrhem přišel,“ dodal.



Předseda hnutí ANO, premiér Andrej Babiš, na dotazy iDNES.cz nereagoval.

Předseda SPD Tomio Okamura zdůvodnil zdržení hlasování tím, že se ve stejný čas měl projednávat zákon o pomoci lidem v dluhových pastech, který pro ně měl v danou chvíli větší prioritu. „Tento zákon ostatní strany už půl roku odkládají. A hrozilo, že bude opět odložen,“ vysvětlil Okamura na Facebooku.



Bez navýšení rozpočtu je ohrožen růst platů, tvrdí Valachová

Také podle Kateřiny Valachové (ČSSD) bylo potřeba projednat jiné věci. „Poslední Sněmovna sotva stihla projednat novelu insolvenčního zákona, obnovení nemocenské či novelu služebního zákona, na to lidé již dlouho čekají,“ reagovala Valachová.

V rozpočtu podle ní ministerstvo peníze pro navýšení příplatků nevyjednalo a bez toho je ohrožen plánovaný růst platů o 15 procent, se kterým se počítá od začátku příštího roku.

„Zkrátka ačkoli je rozpočet pro školy rekordní, pokud chceme zvýšit třídnické příplatky, musí se ještě přidat. Je to tedy věc rozpočtu a jeho projednání se nijak nezpožďuje,“ dodala.

Také komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová vidí problém v rozpočtu. „V tuto chvíli jsme nebyli pro projednání příplatků, protože ministerstvo školství připravuje vlastní návrh a tento návrh (míněno ten, který předložili lidovci, pozn. red.) není rozpočtově krytý. Pokud by se nyní přijal návrh na zvýšení příplatků, školy by brát ze svých rozpočtů,“ sdělila iDNES.cz Jírovcová.

Argument některých poslanců, že nehlasovali pro zařazení návrhu, protože se s ním nepočítá v rozpočtu, však Výborný pokládá za lichý. „I kdybychom novelu schválili, nestihne se zavést od 1. ledna. Budu se snažit, aby prošla alespoň od 1. září, takže potom nemůže být problém najít na to peníze,“ dodal.



Sárközi míní, že lze navýšit rozpočet školství pozměňovacím návrhem o dvě miliardy, nebo lze příplatky hradit pěti procenty z peněz, které půjdou od ledna do nadtarifních složek platů.



Další možnost, aby se třídnické příplatky dostaly na řadu, bude při příští schůzi Sněmovny, tedy 23. října.