Princ Edward zavítal na pár dní do Prahy, vyznamenal české studenty

Oceněním za dlouhodobý rozvoj v oblasti sportu, talentu, dobrovolnictví a za uskutečnění dobrodružné expedice podporuje britská královská rodina mladé lidi do 24 let. Do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) se jich v Česku zapojilo dosud asi 2 500.

„Doufám, že se toto ocenění stane vstupenkou do vaší budoucí kariéry a že na vaší cestě se vám podaří ovlivnit spoustu dalších lidí,“ řekl při předávání cen absolventům programu princ Edward. Přál by si, aby se i v ČR projektu účastnilo čím dál více mladých lidí a pomohlo je to lépe vybavit do života.

Podle PR managera programu Martina Batka děti na projektu oceňují zejména to, že se naučí být vytrvalí a pomáhat druhým lidem. Některé motivuje snaha vycestovat do zahraničí. V zemích, kde má cena delší tradici než v České republice, znamená výhodu pro uchazeče o studium na univerzitách nebo při hledání práce.

Zlaté mezinárodní ocenění vévody z Edinburghu převzala například Karolína Veselá z gymnázia v Rumburku. „Když jsem se před několika lety přihlásila do DofE, mojí hlavní motivací bylo díky expedicím poznat cizí země. Tehdy jsem netušila, co všechno se díky DofE naučím a kolik nových věcí poznám. Každá složka programu mě posunula o kousek dál v mém osobním růstu,“ řekla zlatá absolventka programu.

Pomohli dětem z rozvrácených rodin

Další z oceněných studentů například pomáhali handicapovaným lidem či dětem z rozvrácených rodin, zdokonalili se v různých sportovních disciplínách nebo ve hře na hudební nástroje a zúčastnili se třeba expedice na různé evropské i světové vrchy.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) Projekt funguje od roku 1956 a aktuálně je možné se ho zúčastnit ve více než 140 státech. V Česku působí od roku 1994. Po celém světě DofE dosud přilákal přibližně osm milionů mladých lidí. K centrům, která ho nabízejí v ČR, patří kromě mezinárodních středních škol a gymnázií mládežnické organizace či dětské domovy. Celkem jde o zhruba 170 zařízení, které pracují s dětmi a mládeží. Do programu se může bezplatně zapojit kdokoli ve věku od 14 do 24 let. Projekt má mladým lidem pomáhat k rozvoji osobnosti a získání zážitků, které pro ně mohou být užitečné v budoucím osobním i pracovním životě. Zájemcům nabízí tři úrovně podle délky trvání a obtížnosti. Zatímco bronzová úroveň trvá šest měsíců, stříbrná rok a zlatá 18 měsíců. Ve všech aktivitách si studenti zvolí vlastní cíl, na jeho naplňování potom dohlíží vedoucí DofE v centrech programu.

Česko v uplynulých dnech hostilo také setkání asi stovky absolventů programu z celého světa při akci nazvané International Gold Event (IGE). Desetičlenné týmy měly za úkol připravit vlastní projekt zaměřený na startupy či pomoc znevýhodněným a obhájit ho před mezinárodní porotou, v níž zasedl také princ Edward.

Princ Edward byl na návštěvě v Česku od neděle. Ve čtvrtek se účastnil setkání v rezidenci britské velvyslankyně, kde se setkal se zástupci české vlády i svými krajany.

„Pro prince to byla výjimečná příležitost vidět se s několika význačnými Brity, kteří žijí mnoho let v České republice,“ uvedla velvyslankyně Jan Thompsonová. Mezi hosty byli Steve Gove, zakladatel festivalu Prague Fringe Fest, nebo filmový producent Matthew Stillman, který stojí za filmovým ztvárněním Letopisů Narnie.

Navštívil také školu v Nebušicích. „Tato škola byla vybrána proto, že je jedním z největších center, které program plní, do projektu je tam zapojeno přes sedmdesát studentů,“ uvedl Batko.

Program pro prince od neděle zajišťovalo britské velvyslanectví. Ve čtvrtek v 11 hodin odletěl do Bratislavy, kde podpoří slovenské studenty.