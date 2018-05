Český konzulát se do Jeruzaléma přesune v květnu, prohlásil Zeman na Hradě

Česko během několika měsíců otevře honorární konzulát v Jeruzalémě. Uvedl to předseda vlády v demisi Andrej Babiš....

Spojené státy plánují přemístit své velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma v květnu. Informovaly o tom agentury Reuters...

Naše ambasáda bude v Jeruzalémě do konce roku 2019, řekl Pence v Izraeli

Spojené státy hodlají přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce roku 2019. Před izraelským parlamentem to...