Ve středu začne sedmidenní lhůta na možné zpochybnění prezidentských voleb

Sdělení obsahuje informace o tom, že Zeman získal 2,85 milionu hlasů, tedy 51,36 procenta, zatímco Drahoš 2,7 milionu hlasů, což představuje 48,63 procenta. Platné hlasy odevzdalo 5 554 596 voličů z 5 569 665, kteří se volebního finále zúčastnili. Hlasovat letos mohlo 8,34 milionu voličů. K úvodnímu kolu voleb Státní volební komise uvedla ve sbírce jen to, že v něm nebyl žádný kandidát zvolen.

O prezidentský úřad se v letošních prezidentských volbách ucházelo devět lidí. Každý z nich musí do 90 dnů po vyhlášení výsledků voleb zveřejnit na svých volebních webech zprávu o financování volební kampaně a vyúčtování poslat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Čas na to mají do konce dubna.

Na zpochybnění voleb u Nejvyššího správního soudu mají lidé sedmidenní lhůtu, která skončí v úterý 6. února. Soud musí o všech podaných návrzích rozhodnout do 15 dnů od jejich doručení. S případnými stížnostmi by se tak měl vypořádat do 22. února.

Po vyhlášení celkových výsledků voleb bude možné zpochybnit jak hlasování při nynějším finále, tak hlasování v úvodním volebním kole před dvěma týdny. Stížnost mohou podat voliči nebo poslanci a senátoři, kteří nominovali některého z kandidátů. Důvodem pro podání stížnosti je takové porušení pravidel stanovených volebním zákonem, které by mohlo ovlivnit výsledek vybírání hlavy státu.