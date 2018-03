„Dobře není, ale už bylo hůř.“ Rusové si utahují opasky a dál volí Putina

Julie Gulinová, učitelka na jedné z moskevských škol, v samoobsluze na okraji centra Moskvy dlouho přemýšlí, než dá něco do nákupního košíku. „Plat se mi za poslední čtyři roky téměř nezvýšil, ale ceny vzrostly neuvěřitelně, některé několikanásobně,“ říká elegantní padesátnice.

„Je pravda, že kvůli sankcím na dovoz západních potravin přibyly v obchodech ty ruské, ale cena je skoro stejně vysoká a na kvalitu si musíte dát pozor,“ vysvětluje. „Před pěti lety jsme se s mužem mohli pokládat za střední třídu, teď jsme zase chudí. Střední třída zmizela,“ dodává.



I tak chce v nedělních prezidentských volbách volit Vladimira Putina. „Putin je pořád to nejlepší, co se nabízí. Přece nebudu volit komunisty, nebo Žirinovského,“ vysvětluje.

Asi sedmdesátiletý důchodce Vasilij Revzin je podobného názoru. „Dobře není, ale už bylo hůř. Já si ještě pamatuji devadesátá léta, kdy nebylo nic, všechno se rozpadalo. Poslední roky nebyly dobré, ale věřím, že se to obrátí,“ říká. „Je to cena za Krym, kterou jsme museli zaplatit. Ale je dobře, že to Putin udělal. To jsme si už nemohli nechat líbit. Krym přece vždy byl ruský,“ říká bojovně.



Ne všichni s ním ale souhlasí. „Krym, na co je mi Krym? Podívejte se, kolik stál před Krymem dolar nebo euro a kolik stojí teď. Všechno, co se dováží, pekelně zdražilo. A iPhone vám v Rusku nevyrobí,“ říká naštvaně dvacátník Maxim Tolstov, který vychází z budovy Moskevské státní univerzity nedaleko Rudého náměstí. „Ekonomika neroste, ale o to víc se tady krade,“ stěžuje si.

Určitě by volil Alexeje Navalného, který bojuje proti korupci, kdyby tomuto ruskému aktivistovi nebylo zakázáno kandidovat proti Putinovi. „Protože Navalnyj má pravdu,“ dodává. „Takhle k volbám nepůjdu, protože není koho volit.“ Příznivci Navalného ostatně vyzývali na demonstraci k bojkotu nedělních voleb.

„Já budu volit Xenii Sobčakovou,“ přidává se Maximův spolužák. „Aspoň je z naší generace, je pěkná a ve spoustě věcí má pravdu,“ vysvětluje. „To je s tebou marný, ty volíš jen hormony,“ směje se mu Maxim.

Jeho pohled však drtivá většina Rusů nesdílí. Pro mnohé je právě připojení Krymu důvodem, proč Putinovi znovu dát svůj hlas.

„Když se podíváme na průzkumy, tak vidíme jasně, jak obrovsky vzrostla popularita Vladimira Putina v roce 2014 po Krymu. A od té doby se drží na vysoké úrovni,“ říká Ljubova Šišelinová, vedoucí oddělení evropských studií Ústavu Evropy Ruské akademie věd.

„Mnoho Rusů také ocenilo, že Putin přešel z liberálních pozic na patriotické, což se většině voličů líbí,“ dodává. „Stagnaci posledních čtyř let, která pro mnohé Rusy znamenala propad životní úrovně, berou lidé jako dočasnou. Víte, my Rusové jsme trpěliví a hodně vydržíme,“ konstatuje s hořkým úsměvem.

Putin má venkov jistý

Rusko je také tradičně velmi rozdělené. Zatímco v Moskvě, Petrohradě a dalších městech narazíte na hodně lidí, kteří chtějí volit jiné kandidáty než Putina, v menších městech a na venkově, který pocítil oživení zemědělství, má Putin základnu silnou a na hlasy tamních voličů se může spolehnout. Přitom životní podmínky může ruská provincie Moskvě závidět.

Zatímco v metropoli se nikdo za plat pod 30 000 rublů (asi 10 tisíc korun) ani nezvedne z postele, desítky kilometrů za Moskvou už jsou to slušné peníze. Obecně jsou ale ceny vysoké asi jako v Česku, zatímco platy méně než poloviční.

Moskva také na první pohled vypadá dobře. Jsou tu zrekonstruované historické ulice plné dobrých restaurací, v nákupní pasáži pod Manéžním náměstím si připadáte jako v západní Evropě, na letiště jezdí vlakové expresy, po městě přibývají stromy, parky, dětská hřiště, a dokonce tu jsou i první cyklostezky. Ale třeba na paneláky na okraji Moskvy nikdo třicet let nesáhl.

Mladá generace Moskvanů proto uvažuje, zda neodejít. Přemýšlí o tom i třiadvacetiletá studentka Alena Tolstovová. „Byla jsem nedávno v Krakově. Je to jiný svět, k němuž my pořád můžeme jen vzhlížet. A bojím se, že ať už s Putinem, nebo bez něj to tak zůstane.“