Hnutí ANO nebude mít vlastního kandidáta na prezidenta, nestíhá

„Dneska jsme to nestihli,“ vysvětlil po jednání poslaneckého klubu Babiš, že na úterním jednání poslaneckého klubu se možnost postavit vlastního kandidáta na prezidenta neprobírala.



O to víc byl překvapený, když mu novináři připomněli, že 7. listopadu je termín podání přihlášek. „Tak to určitě nepostavíme, protože nevím, koho bychom postavili,“ uvedl Babiš.

„Přece to nefunguje tak, že Babiš na někoho ukáže, aby byl prezidentem, a lidi ho zvolí. To je nesmysl. Pokud by chtěl někdo od nás být prezident, tak by to musel brutálně odmakat v terénu,“ řekl. „Jako já jsem odmakal kampaň,“ dodal.

Členové hnutí ANO přitom měli o postavení vlastního kandidáta rozhodnout v referendu. „Vyvíjí se to tak, že budeme mít problém to stíhat. Nevěděl jsem, že ten termín je už sedmého,“ vysvětlil Babiš, proč se nezeptá svých spolustraníků na jejich názor. Vzápětí upřesnil, že to ještě budou řešit.

Babiš namítl, že nevidí důvod proč by jeho hnutí mělo mít kandidáta, když ani ostatní strany nepostaví nikoho do prezidentských voleb. Prezident má být podle něj nadstranický, proto ani nechtěl říct, koho by v prezidentské volbě podpořil.