Duely na vlně emocí. Jak budou vypadat diskuse Zemana s Drahošem?

Podle oslovených odborníků nelze dopředu odhadnout, jakou strategii oba finalisté zvolí. Shodují se ale, že v hlavní roli bude spíš Miloš Zeman, který se doposud duelům v prezidentské volbě vyhýbal.

„Uvidíme, jestli se spíš bude snažit působit víc konsenzuálně a navzdory své kontroverzní politice bude chtít být znovu prezidentem všech, anebo jestli mu spíš půjde o to, aby zaujal své tvrdé jádro voličů, kterým nevadí jeho forma, ale důležité je pro ně to, že má silné názory, v čemž se jednoduše vymezuje oproti Jiřímu Drahošovi,“ řekla MF DNES Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově. Zároveň s tím ale dodala, že v debatách neočekává žádnou zásadní změnu v dosavadní rétorice hlavy státu.

„Na základě čeho bychom měli očekávat kultivovanou debatu, když v posledních pěti letech se prezident projevoval tak, jak se projevoval,“ upřesnila k tomu.

Miloš Zeman Výhody Nevýhody Výborný řečník, dokáže mluvit dlouho a spatra, spoléhá na svou pověstnou paměť Ironie, kterou v komunikace používá, na mnoho lidí působí jako arogance

Do komunikace přenáší emoce, čímž si získává sympatie publika. Umí ho zaujmout a udržet jeho pozornost Jeho suverenita a schopnost improvizace, kterou míval, už není to, co byla Využívá agresivní, konfliktní rétoriku, komunikační fauly, zná slabiny svých protihráčů Zdravotní stav a únava - pokud se nebude cítit fyzicky dobře, přenese to i do televizních debat, které pak nejspíš vyzní v jeho neprospěch

„Ve srovnání s debatami z prvního kola se můžeme těšit na účast nejdůležitějšího a nejkontroverznějšího aktéra. Od Miloše Zemana se očekává agresivní konfliktní rétorika a snaha zničit svého protivníka v přímém přenosu,“ uvedl zase Marek Chytráček, konzultant Institutu politického marketingu. Bude podle něj zajímavé sledovat, jak tímto testem Jiří Drahoš projde.

„I on má samozřejmě dostatečnou munici pro to, aby Zemana dostal pod tlak. Profesor Drahoš bude jistě připomínat Zemanovy politické přešlapy, jeho kontroverzní okolí nebo lživé výroky (naposledy údajná oficiální podpora Karla Gotta),“ prohlásil Chytráček.

Podle odborníka na komunikaci a rétoriku Alexe Röhricha z liberecké univerzity bude nicméně pro Zemanova soupeře těžké jeho výstřelky ustát.

„Všechno bude říkat z pozice prezidenta, takže důvěryhodné a vážené funkce,“ vysvětlil Röhrich.

Emoce a argumenty

Oproti Jiřímu Drahošovi má navíc Miloš Zeman větší zkušenost s médii a ví poměrně přesně, co je zaujme. To mu z jistého pohledu dá v diskusích výhodu, protože z krátkodobého pohledu je emoce účinnější než neutrální argument.

Další odborník na mediální komunikaci Martin Charvát ale upozorňuje, že než o vítězství v duelech půjde oběma finalistům spíš o to, aby neudělali chybu.

Jiří Drahoš Výhody Nevýhody Má zvučný hlas, jasnou a přesnou artikulaci, dokáže dobře, trpělivě a racionálně argumentovat

Není tolik zvyklý na pozornost médií, není uvolněný, někdy působí strnule Je pro diváky neokoukaný a působí kultivovaně Pokusí-li se na svou obranu chovat v diskusi jako Miloš Zeman, může mu to uškodit: nebude autentický Dokáže během diskuse udržovat oční kontakt s komunikačním partnerem Není zvyklý dávat prvoplánově najevo emoce, což může vyznít jako arogance nebo studenost

„Pan Drahoš se možná bude držet zpátky, bude kontrolovat každé slovo, to bych čekal, bude se chovat důstojně a spíš čekat, co na něj vybalí pan Zeman, a bude mu kontrovat racionálními argumenty. Kdežto od pana Zemana se můžeme nadít čehokoli. A teď bude záležet na tom, jestli to bude přes čáru, nebo ne,“ řekl MF DNES Charvát, PR manažer, který zároveň působí jako pedagog a prorektor na Vysoké škole kreativní komunikace.

Jiří Drahoš piluje před debatami svou mluvu mimo jiné s profesorkou z pražské HAMU Noemi Zárubovou.

To Miloš Zeman spoléhá jen sám na sebe. „Pan prezident má jednoznačné názory, nekličkuje a nehovoří bezobsažně. Je zkušeným rétorem, například své projevy pronáší zásadně spatra. Žádné specialisty proto v souvislosti s duely neplánujeme najímat. Naší strategií je názorová debata. Proto se chystá účast v několika televizních duelech,“ řekl MF DNES jeho mluvčí Ovčáček.