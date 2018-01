Souboj o Hrad ovlivní podobu nové vlády, rozhodnout může i o vedení ČSSD

Nejprve k ČSSD. Její dočasný šéf Milan Chovanec se zítra rozhodne, zda bude 18. února na sjezdu sociálních demokratů kandidovat na post předsedy strany. Chovanec zítřejší termín zdůvodňuje tím, že budou zasedat spolustraníci v jeho domovském Plzeňském kraji. A chce, aby tak byli první, kteří se dozvědí jeho verdikt.



Důvod je však podle informací MF DNES možné hledat i jinde. „V tuto chvíli je favoritem na předsedu strany Honza Hamáček, má vyjednanou podporu ve většině krajů, Milan teď čeká, jak dopadne prezidentská volba,“ říká jeden z vlivných představitelů ČSSD.

„V případě Zemanova vítězství by Milanovi mohly pomoci jeho dobré vztahy i kontakty s Hradem. To by ho asi povzbudilo. Pokud vyhraje (Jiří) Drahoš, jeho pozice před sjezdem hodně oslabí,“ tvrdí zdroj MF DNES.

Oba rivalové v pozici o post šéfa ČSSD se proti sobě vymezují i během námluv s hnutím ANO o možné koaliční spolupráci. Zatímco Chovanec už začal klást podmínky, za jakých by ČSSD mohla jít s ANO do vlády, Hamáček Babišovi vzkazuje, aby teď s Chovancem nejednal a vyčkal až do sjezdu. Pro Babiše je přitom další počínání ČSSD zásadní. Strana trvá na tom, že s obviněným premiérem do koalice nepůjde. Ale sjezd může podmínky změnit.

Kromě ČSSD však Babiš vyjednává i s SPD a KSČM. A v těchto jednáních je mnohem dál. Podle zdrojů z hnutí ANO by pro Babiše, když jednání s ČSSD nevyjdou, neměl být problém domluvit se do konce února na jednobarevné vládě ANO tolerované právě SPD a KSČM. Komunističtí poslanci už v kuloárech mezi sebou probírají, zda takovou vládu podpoří přímým hlasováním, nebo odchodem ze sálu a snížením kvora potřebného pro vyslovení důvěry. V praxi je to však jedno.

Cestu k této „rychlé“ vládě umožnil prezident Miloš Zeman svým překvapivým tahem ze začátku tohoto týdne. A sice prohlášením, že by v případě svojí prohry netrval na podmínce záruky většiny hlasů ve Sněmovně, kterou přitom původně Babišovi kladl k tomu, aby ho i podruhé jmenoval premiérem.

Drahoš by tak byl v pasti. Před volbou sice opakuje, že by nejmenoval obviněného premiéra, jehož vláda by se opírala o hlasy SPD nebo KSČM, ale od Zemana by tuto situaci mohl zdědit. A nic by nenadělal ani v případě, že by vláda nezískala důvěru. Právo třetího pokusu totiž náleží předsedovi Sněmovny – a je zřejmé, že ten by na premiéra navrhl opět Babiše.

Drahoš včera v Rozhlasu tvrdil, že by Babiše v takovém případě nejmenoval. Podle ústavního právníka Jana Kysely by mu však nezbylo než návrh přijmout.

„Po mém soudu je prezident republiky takovým návrhem vázán, pokud tu není právní překážka – například neřešitelný střet zájmů – či nějaký extrémní důvod,“ říká Kysela a jako důvod uvádí skutečně hodně málo pravděpodobné scénáře. „Navržený je agentem cizí moci, lidojedem a podobně,“ dodává Kysela.

Zeman tak, ať už volba dopadne jakkoli, zůstane v hlavní roli. A ČSSD má důvod fandit mu víc než Drahošovi. Zemanovo vítězství by totiž sociálním demokratům poskytlo víc času na vyjednávání koalice s ANO. Té by pak chybějící hlasy mohli dodat komunisté.