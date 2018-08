Zeman: Štěch byl normalizační komunista, ti přísahali na správnost okupace

20:55 , aktualizováno 21:24

Prezident Miloš Zeman v pořadu televize Barrandov Týden s prezidentem kritizoval šéfa Senátu Milana Štěcha z ČSSD. „Byl normalizační komunista do roku 1989. Museli přísahat na správnost sovětské okupace,“ pustil se Zeman do Štěcha, který na rozdíl od něj vystoupil na pietním aktu k padesátému výročí sovětské invaze do Československa.