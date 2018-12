Za banální přestupek znovu jen policejní domluva, prezident souhlasí

Další Zemanem podepsané novely Zápis a správu ochranných známek čeká zjednodušení. Ze zákona má zmizet požadavek na povinné grafické vyjádření známky. Bude možné přihlašovat netradiční ochranné známky, zvukové, pohybové nebo holografické. Vědomé předkládání falešných nebo pozměněných důkazů bude nově trestným činem maření spravedlnosti, stejně jako třeba navádění ke křivé výpovědi či obvinění. Soudy za toto provinění budou moci uložit až deset let vězení.

Zahraniční lékaře čeká změna podmínek aprobační zkoušky, po jejímž absolvování budou moci pracovat v Česku. O složení se budou moci pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů.

Od ledna bude platit nová úprava úhrad zdravotnických prostředků z pojištění. Novela zabrání podle vlády výraznému nárůstu spoluúčasti pacientů o více než miliardu korun. Předloha zavede od přespříštího roku i hranici na doplatky za léky pro invalidní důchodce.