O vážné chorobě by měl politik informovat, ale sám, míní Havlovi lékaři

„Veřejnost má právo do určité míry znát informace o zdravotním stavu prezidenta. Ten ale může komentovat jen jeho mluvčí nebo po dohodě ošetřující lékař, nikdo jiný,“ řekl iDNES.cz Kotík. „Není přípustné zveřejňovat nějaké laické názory z nějakých náhodných zdrojů, protože každý má právo na soukromí,“ dodal.

„Pokud by šlo o závažnou chorobu, měl by o ní politik informace zveřejnit, protože se může stát, že kvůli ní nebude moci vykonávat svoji funkci, tedy plnit voliči svěřený úkol,“ dodal internista s kardiologickým zaměřením, jenž byl v letech 1997 až 2003 Havlovým osobním lékařem a vedl jeho konzilium.

„To jakým způsobem je o zdravotním stavu informováno, je na odpovědnosti daného politika, ne lékařů. Ti mohou říci jen to, co si přeje dotyčná osoba. Bez souhlasu nic jiného. Proto by si sám politik měl zveřejnit svůj status,“ domnívá se Kotík.

Nemoc se neutají, lepší je říci pravdu, míní Pafko

Podobně hovoří také břišní a hrudní chirurg Pavel Pafko, který v roce 1996 odoperoval Havlovi plicní nádor. „Dle mého soudu bychom měli vědět, jak na tom je člověk, kterého volíme. Ale jde o jeho soukromí a zdravotníci by nikdy neměli zveřejňovat informace, aniž by získali souhlas pacienta. Opačný postup považuji za krajně neetický,“ řekl iDNES.cz Pafko s tím, že pokud politik tvrdí, že je zdravý, nezbývá prakticky nic jiného, než mu to věřit.

„Pokud je politik rozumný, tak vystoupí a řekne, jak to s jeho zdravím je, protože když se někdo uchází o hlasy lidí, má říci o svém zdraví pravdu,“ dodal lékař.

Jako příklad zmínil amerického prezidenta Ronalda Reagana, jemuž diagnostikovali rakovinu konečníku. „V Times vyšly kresby jeho konečníku se schématem, kde má nádor. Nepochybně by to noviny neříkaly, aniž by se ho nezeptaly. A podobně to bylo i s prezidentem Havlem. Když jsme zjistili, že má rakovinu plic, první jsem šel za ním a radil mu, aby neváhal a povolil nám říci pravdu, protože se to stejně neutají,“ zavzpomínal Pafko.

Zároveň zdůraznil, že nechce-li politik informovat o svém zdraví, je to jeho výsostné právo.

Radní psal o rakovině, Zeman ho zažaluje

Zeman v poslední době působí při veřejných projevech unaveně, opírá se o řečnický pultík a na blízku mu často bývá někdo, kdo mu pomáhá předcházet pádům. Prezident i jeho mluvčí Jiří Ovčáček ale opakovaně ujišťují, že kromě neuropatie a cukrovky, u níž hodnoty v krvi jsou podle Zemana na úrovni zdravého člověka, jej nic dalšího netrápí.

V úterý radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík na internetu uvedl, že prezident, jenž chce obhájit svoji funkci, je nevyléčitelně nemocný a zbývá mu pár měsíců života. Později informaci o rakovině vymazal. Zeman i jeho lékař Miloslav Kalaš spekulaci popřeli a prezident chce politika žalovat a vysoudit na něm pětimilionové odškodnění (více o připravovaných právních krocích prezidenta čtěte zde).

Sever iDNES.cz se obou lékařů zeptal, jak hodnotí komunikaci Hradu o prezidentově zdraví. „Na prezidentské standartě je Pravda vítězí, a to je tak vše, co se k tomu dá říci,“ míní Pafko.

„Vždy je třeba posuzovat věc z obou stran. Záleží na etice novináře, co zveřejní a zda to budou i nevhodné věci. Třeba to, že někdo zakopne při nastupování do auta a podobně,“ dodal Kotík.

Podle Pafka Zeman novináře nemá rád a ti mu to vrací třeba tím, že jej zachytí, jak zakopává, opírá se či někde dřímá. „Je to nedůstojné z obou stran a novináři se někdy chovají jako vlčí smečka,“ podotýká chirurg.

Do hodnocení zdravotního stavu Zemana se ani jeden z oslovených lékařů nechtěl pouštět, protože nepatří mezi ty, kteří prezidenta ošetřují.

„Ono velmi záleží na tom, jak vás kamery zaberou či vás kosmeticky upraví,“ uvedl Pafko a nešetřil kritikou na adresu brněnského radního. „Zveřejnit informaci o rakovině bylo hloupé. Buď si ji vymyslel a pak dobře mu tak. Nebo bude muset říci, kdo to prozradil a ten by pak měl být po právu stíhán, protože něco takového se nemá vykládat,“ dodal lékař.

Zemana Pafko kritizoval za slova, že se dokázal zbavit cukrovky tím, že jí sladké. Někteří pacienti podle lékaře mohou na základě prezidentových slov nemoc bagatelizovat a v krajním případě si přivodit i těžký stav, takzvané diabetické kóma.

