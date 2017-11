Do boje o Hrad se přihlásilo osmnáct lidí, šest z nich nedodalo podpisy

Mluvčí ministerstva Hana Malá následně upřesnila, že zatím není jisté, že 18 přihlášek je konečné číslo. „Nelze vyloučit, že některý kandidát doručil kandidátní listinu přímo do podatelny Ministerstva vnitra před uplynutím 16:00 hod. Tato informace bude známa nejdříve zítra v ranních hodinách,“ uvedl v tiskové zprávě náměstek pro řízení sekce legislativy a veřejné správy Petr Mlsna.

„Ve čtyřech případech se jedná o kandidáty, jejichž kandidaturu navrhuje skupina poslanců, ve třech případech o kandidáta, který je navrhován skupinou senátorů. Pět kandidátů je podpořeno peticí občanů. V šesti případech jde o kandidáty, kteří svoji kandidaturu nedoložili ani podporou zákonodárců ani peticí,“ doplnil Mlsna.

Resort jména kandidátů zveřejní až 24. listopadu, dokdy bude rozhodovat o přípustnosti kandidatury. Ministerstvo to zdůvodňuje ochranou osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů s takovým výkladem ale nesouhlasí, vnitro podle něj vychází ze stanoviska týkajícího se voleb do zastupitelstev obcí. Resort na to reagoval, že stanoviska úřadu pro něj nejsou právně závazná.

Někteří uchazeči snahu získat podpisy vzdali

Z dřívějších vyjádření vyplývá, že dostatečný počet podpisů občanů získal Miloš Zeman, Jiří Drahoš a Michal Horáček. S podporou občanů kandiduje dle svých slov i Josef Toman. Více než 50 tisíc podpisů shromáždil prý i bývalý starosta obce Vraclav na Orlickoústecku Vladimír Boštík. Není ale jasné, jestli se mu podařilo je doručit na ministerstvo vnitra, protože jak v úterý v poledne prozradil serveru iDNES.cz měl zdravotní problémy.

Kdo má dostatek podpisů? Kandidáti, kteří tvrdí, že nasbírali přes 50 tisíc podpisů občanů: Jiří Drahoš

Miloš Zeman

Michal Horáček

Vladimír Boštík Kandidáti, kteří tvrdí, že nasbírali přes dvacet podpisů poslanců, nebo deset podpisů senátorů: Jiří Hynek

Petr Hannig

Vratislav Kulhánek

Pavel Fischer



Marek Hilšer

Mirek Topolánek

Deset podpisů od senátorů, nebo dvacet od poslanců podle svých tvrzení získal Mirek Topolánek, Marek Hilšer, Vratislav Kulhánek, Pavel Fischer, Petr Hannig či Jiří Hynek.

Redakce iDNES.cz se neúspěšně pokoušela kontaktovat dalšího zájemce o Hrad Igora Sládka. Ten však již několik měsíců nereaguje na e-maily a telefon má vypnutý.

Karel Štogl, který od počátku počítá s podporou senátorů, oznámil, že má zatím podpisy osmi členů horní komory, je tedy otázkou, zda do úterních 16:00 stihl získat ještě další dva.

Už dříve kandidaturu vzdal exposlanec Otto Chaloupka, předseda Republikánů Miroslav Sládek a zakladatelka ženského hokejového klubu Jitka Albrechtová (psali jsme o tom v tomto článku). Podobně se nakonec zachoval i skladatel a aktivista Ivan Smetana a zpěvačka Jana Hrušková.



Podle průzkumu agentury Median, který probíhal od 11. října do 5. listopadu, by do druhého kola prezidentských voleb nyní postoupili Zeman a Drahoš. Ten by podle volebního modelu získal ve druhém kole 51 procent hlasů, Zeman 49 procent (o průzkumu pro prezidentské volby jsme psali zde).