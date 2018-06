Zeman: Babiš mi dal vybrat, koho mám jmenovat ministrem zahraničí

Prezident Zeman to řekl ve čtvrtek večer v pořadu Týden s prezidentem. O způsobu, jakým Zeman pověřil Hamáčka vedením resortu diplomacie se dlouho spekulovalo.

Babiš mu první návrh minulý týden. V něm ale nebylo jméno Pocheho, čímž by Babiš porušil koaliční smlouvu. Druhý návrh tedy z Úřadu vlády doputoval na Hrad v pondělí ráno. Zeman uvedl, že v něm bylo, jak jméno Pocheho, tak Hamáčka.

Babiš ovšem tvrdil, že Zemanovi navrhl pouze Pocheho. Na dotaz iDNES.cz položený ve středu odpoledne rezolutně odmítl, že by nakonec navrhl místo Pocheho Hamáčka: „Není to pravda! Navrhl jsem pana Pocheho!“ Tvrdil to i ve čtvrtek ráno.

V takovém případě by ale Zeman jmenováním Hamáčka porušil ústavu. Prezident má totiž pověřit řízením resortu a jmenovat pouze osobu, kterou mu navrhne předseda vlády. O existenci dvou návrhů informoval server Aktuálně.cz. Babiš a Hamáček to ale popírali (více zde).

Zeman měl vůči Pochemu výhrady, kvůli jeho názorům na migraci. S hlavou státu se také nepohodl s postojem vůči Izraeli. Poté, co předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek naznačil, že by Poche mohl být ještě spojený s pražskými kmotry, jej Zeman vyzval, aby doložil důkazy, což před pár dny udělal (více zde).

Zemana potěšila Malá místo Pelikána

Zeman také oznámil, že je nejvíce spokojený s výměnou na křesle ministra spravedlnosti. Ačkoli novináři prý útočí na novou šéfku resortu Taťánu Malou (ANO) je podle něj rozhodně lepší než její předchůdce Robert Pelikán (ANO).



„Pelikán se podle mého názoru nechoval vůči prezidentovi kolegiálně. Jistě víte, že narážím na kauzu Nikulin. Mně to bylo líto a jak říká Jára Cimrman: ‚Přišlo mi to líto, já si něco udělám, udělám si kyj a tím vás máznu po hlavě‘,“ vysvětlil Zeman.



Situace se podle něj nedostala až tak daleko, aby ho skutečně „majzl“, ale skutečně uvítal, když se z vlastní vůle rozhodl odejít z politiky.