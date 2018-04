Zeman couvá ze žaloby kvůli rakovině, zprávu o svém zdraví nedodal

Prezidentův advokát Marek Nespala podle serveru Aktuálně.cz zdůvodnil žádost o přerušení soudu tím, že Zeman na Bartíka podal kromě žaloby na ochranu osobnosti také trestní oznámení, které policie prošetřuje. „Právě v trestním řízení bude otázka míry zavinění žalovaného předně řešena,“ podotkl Nespala.

Zeman podle něj chce, aby civilní spor o ochranu osobnosti pokračoval až poté, co policie vyšetřování ukončí. V uplynulých dnech proto jeho advokát požádal soudce Radka Malenovského z Městského soudu v Brně, který případ dostal na starosti, aby projednávání přerušil.

Soudce už dříve upozornil na řadu chyb v žalobě a požádal o doplnění. To Nespala učinil, ale dosud nedodal zásadní dokument - lékařskou zprávu, která by potvrdila, že prezident rakovinou netrpí.

Postup prezidentova týmu udivuje advokáty, podle kterých by civilní řízení na ochranu osobnosti mělo být v tomto případě mnohem efektivnější a rychlejší než řízení trestní. Případnou Bartíkovu pomluvu by mohl lékařskou zprávou snadno prokázat.

„Je jednodušší v takovém případě dokázat civilněprávní odpovědnost než tu trestněprávní. Protože v trestním řízení musíte dokázat úmysl, tedy vědomou lež,“ říká advokát Miroslav Krutina. Podobný názor zastává i advokát Václav Vlk. „Žalobce si asi neuvědomil, že bude muset v civilním řízení dokazovat svoje tvrzení, tedy perfektní zdravotní stav. Je to logické, protože žalovaný nemá přístup do zdravotní dokumentace.“

„Soudce by měl návrh na pozastavení řízení odmítnout“

Své tvrzení nemá prokázat Zeman, ale Bartík, prohlašuje Nespala. „Jedná se o povinnost narušitele předložit tento důkaz pravdy. Není věcí žalobce, aby prokazoval, že tato tvrzení jsou nepravdivá,“ argumentuje.

Čím Bartík podloží své prohlášení, ještě není jasné. „Argumentaci pro civilní žalobu si nechám pro soud,“ uvedl pro Aktuálně.cz.

Podle Vlka by měl soudce návrh na pozastavení řízení odmítnout. „Civilní řízení má prakticky vždy přednost. Občanský soudní řád říká podmínky, kdy je možné řízení přerušit. A to je, pokud probíhá řízení, které má význam pro rozhodnutí ve věci samé. To v tomto případě není,“ dodává.

Bartík, který je radním za hnutí Žít Brno, loni v listopadu na svůj facebookový profil napsal, že Zeman trpí rakovinou a zbývá mu maximálně sedm měsíců života. Před prezidentskými volbami, v nichž Zeman obhajoval mandát, podle něj měla veřejnost právo znát jeho zdravotní stav (více v článku Zeman má rakovinu, napsal brněnský radní).

Hrad i Zemanův lékař jeho slova vzápětí odmítli. Na Bartíka podali právníci prezidentské kanceláře trestní oznámení a žalobu na ochranu osobnosti, ve které žádali omluvu a pět milionů korun (viz článek Zpráva o Zemanově rakovině je zcela vymyšlená).