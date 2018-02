Suchá je skýva opozice, ale chtějte jenom náměstky, radil ČSSD Zeman

ANO podle Zemana zájem o spolupráci s ČSSD má a na její postoj čeká. Má ale i další dva možné partnery, upozornil. S předsedy SPD Tomiem Okamurou a KSČM Vojtěchem Filipem se Zeman setká příští týden. Ještě v neděli večer se potká v Průhonicích s premiérem v demisi Babišem.

Končící místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek při vystoupení na sjezdu mluvil o tom, že mu připadá představa, že by sociální demokracie pomáhala Babišově vládě a dostala za to náměstky, jako „komická“.

Naopak Babiš byl Zemanovým projevem nadšen. „Musím říct, že byl skvělý. Pravdivý, trefný, vtipný a pronesený spatra. Podle mě geniální rétor,“ napsal na Twitteru šéf ANO. Aby také nebyl nadšen, když Zeman ČSSD řekl, že má Babišovi pomoci, ale nic moc za to nemá chtít.

Pravicové politiky prezident nepřekvapil. „Babišovi se projev Zemana na sjezdu ČSSD líbil. Nedivím se mu. Prezident ČSSD doporučil,ať jde do vlády s ANO, ale vlastně nejde do vlády, ať nechá ministerská křesla ANO a pro sebe ať chce jen náměstky. Lepší recept k zničení ČSSD a jejímu nahrazení hnutím ANO už ani nelze dát,“ komentoval Zemanova doporučení sociální demokratům předseda ODS Petr Fiala.

„Miloš Zeman říká sociálním demokratům: vzdejte se Babišovi a nechtějte ani ministry. Ještě někdo pochybuje, že vzniká Zemanova vláda?“ reagoval na prezidentův projev předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Nebuďte stranou podrazáků,“ prohlásil Zeman

Zeman děkoval ČSSD za podporu při volbě hlavy státu proti Jiřímu Drahošovi - v prvé řadě třem kandidátům na předsedu strany Janu Hamáčkovi, Milanu Chovancovi i Jiřímu Zimolovi, ale také regionálním politikům, kteří stáli ve volbě hlavy státu na jeho straně.

„Stýskalo se mi po vás,“ prohlásil Zeman. Ve svém vystoupení si dal také pečlivě záležet. aby sociálním demokratům také připomněl, kteří z hejtmanů za ČSSD podporovali jeho soupeře Jiřího Drahoše.

„Sociální demokracie je jediná strana, která neví jestli půjde do vlády, jinak jste v pořádku,“ řekl Zeman. Řekl, že nebude opakovat chybu, kterou udělal, když ukázal před lety na Vladimíra Špidlu jako svého nástupce.

Do čela si strana podle Zemana má osobnost, ne nudnou úřednickou bytost. Dostali jste sedm procent především proto, že ve vašem čele nestála osobnost,“ řekl prezident. Fakticky tak kritizoval expremiéra Bohuslava Sobotku, proti kterému prakticky po celou dobu, kdy byl ve funkci šéfa ČSSD, bojoval a usiloval o jeho svržení.

„Nebuďte stranou podrazáků,“ poradil také sociálním demokratům Zeman, který se právě v Hradci Králové před pětadvaceti lety stal předsedou ČSSD a vytáhl ji za pět let do vlády.

Musíme o vládě tvrdě vyjednávat, prohlásil Chovanec

Úřadující šéf strany Milan Chovanec řekl, že by se strana měla podílet na jednání o vládě, ale nemůže to podle něj být „úprk“ za ministerskými křesly.

Kritizoval svého soupeře při volbě šéfa strany Jana Hamáčka, který v dopise členům ČSSD psal o tom, že by se straně měla ucházet o křesla, které by odrážela priority sociální demokracie - zdravotnictví, školství, místní rozvoj kvůli problematice bydlení a o zemědělství kvůli rozvoji venkova.

„To je ta sebevědomá sociální demokracie, kde je nějaké silové ministerstvo?“ řekl bývalý ministr vnitra a v sále to při těchto jeho slovech zašumělo. Chovanec přitom před sjezdem mluvil o tom, že on rozhodně ve vládě nebude, i kdyby se sociální demokracie rozhodla, že do ní má jít.

Podívejte sem, jak to vypadalo před začátkem sjezdu ČSSD na místě: