Zeman navštíví ještě Rusko a Slovensko. S Trumpem už do března nepočítá

Ve výhledu aktivit prezidenta do konce funkčního období, tedy do března 2018, mluvčí Jiří Ovčáček avizuje dvě zahraniční cesty – do Ruska a na Slovensko. „V listopadu zavítá do Ruska. Závěrečná zahraniční návštěva pana prezidenta již tradičně povede na Slovensko a to v polovině prosince,“ informoval mluvčí. Do Soči jej pozval Putin (je to vyznamenání, řekl Zeman), u východních sousedů se pak setká s prezidentem Kiskou.

Ve výčtu chybí návštěva Bílého domu, o níž se v České republice často mluvilo. Po zvolení Trumpa totiž Hrad oznámil, že si politici telefonovali a americký miliardář Miloše Zemana pozval do sídla amerických prezidentů (více o telefonátu).

„Oba představitelé se shodli na tom, že ideální příležitostí bude konec dubna příštího roku, kdy má prezident republiky v USA obdržet ocenění významných židovských organizací,“ tvrdil tehdy Ovčáček. Český prezident si před i po zvolení Trumpa liboval, že ho s ním pojí stejný pohled na svět. Jenže k návštěvě dosud nedošlo a jak se zdá, v případě neúspěchu Zemana při obhajobě mandátu k němu nemusí dojít nikdy.

Prezident Miloš Zeman s prezidentem USA Donaldem Trumpem a jeho manželkou Melanií na slavnostní recepci v New Yorku. (20. září 2017)

V zamýšleném dubnovém termínu neměl Trump podle velvyslance v USA Kmoníčka čas kvůli řešení severokorejské krize (psali jsme zde). Objevily se i zprávy, že domluvit setkání se pokoušejí američtí lobbisté (jak uvedla MF DNES v srpnu). A návštěva Bílého domu nevyšla ani během zasedání Valného shromáždění OSN v září.

V New Yorku se prezident s americkým protějškem pouze vyfotil na recepci. Novinářům poté řekl, že termín schůzky záleží na americké straně. „Nebyl jsem to já, kdo se sám pozval,“ uvedl Zeman.

Na to odkázal Ovčáček i v pátek. „K tématu se pan prezident vyjádřil při setkání s českými novináři v New Yorku,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz, zda se Hrad tedy s Bílým domem nadobro rozloučil. Hrad se nicméně ještě letos chystá na prosincový příjezd maďarského prezidenta Jánose Ádera.