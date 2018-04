Za propagaci Zemanovy knihy dostalo nakladatelství pokutu 40 tisíc

Jako první informoval o celé věci server iRozhlas.cz. Stanovisko úřadu potvrdil iDNES.cz kontrolor Jan Outlý. „Šlo o propagaci knihy, ale současně tam byla propagace Miloše Zemana jako kandidáta podle právního názoru úřadu. Protože právnická osoba, která billboardy zadala, se v kampani jako třetí osoba neregistrovala, tak se dopustila podle našeho názoru přestupku,“ řekl iDNES.cz Outlý.

Z toho důvodu se rozhodl úřad udělit vydavatelství pokutu ve výši 40 tisíc korun. Outlý to zdůvodnil tím, že hodnota billboardů byla mnohonásobně vyšší než je limit pro třetí osobu, tedy jeden milion korun.

Zároveň nakladatelství uložili pokutu spíše při dolní hranici sazby. „Uvážili jsme, že je to věc relativně nová, na níž neexistuje dosud žádná judikatura nebo rozhodnutí soudu, tedy tam není žádná výkladová praxe,“ vysvětlil Outlý.

Ředitel a spolumajitel Olympie Karel Hejna sankci potvrdil. Nakladatelství podle něj nyní zváží, zda se bude proti sankci bránit. Odmítá však, že by propagace knihy byla součástí předvolební kampaně. „Pořád si myslím, že to není pravda. To by nás museli pokutovat i za předcházející billboard. Ty dva se od sebe zas tak nelišily. Takže zvažujeme, že se odvoláme,“ cituje Hejnu iRozhlas.cz.

První díl sebraných rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem vyšel v roce 2016, druhá část loni na podzim, tedy v době předvolení kampaně. Publikaci doprovázela masivní billboardová propagace.

Nakladatelství hrozila pokuta od 10 000 do 100 000 korun. Proti pokutě formou příkazu může nakladatelství do osmi dní podat odpor. Pokud tak učiní, kontrolní orgán posuzuje věc v klasickém správním řízení.