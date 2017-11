Reklamy na Zemanovu knihu obklopily silnice. Podle odborníků se nevyplatí

„Není to úplně obvyklé. Nakladatelé nemají obvykle dost peněz, aby si zaplatili billboardovou kampaň. Jediný, kdo to v poslední době dělal, je Patrik Hartl, jemuž knihy vydává jeho bratr a jsou to skutečné bestselery, takže tam to ekonomický smysl má,“ řekl serveru iDNES.cz publicista serveru iLiteratura Pavel Mandys.



Právě ekonomická stránka věci je podle něj rozhodující. Nakladatelé si proto platí většinou pouze plakáty, ale na větších plochách neinzerují, protože by to pro ně nebylo výhodné.



S tím souhlasí i Lukáš Růžička z nakladatelství Paseka. „Zažili jsme to jako Paseka jenom jednou a obvyklé to rozhodně není. Je to hlavně otázka financí, protože dovolit si dát nějakou knihu na billboard, to už musí být něco, co vychází ve velkém nákladu, u čeho ten vydavatel věří, že se mu ta investice vrátí,“ vysvětlil Růžička.

Olympia informace o kampani tají

Zatím není jasné, kolik výtisků knihy Dokážeme si vládnout sami se nakonec prodá. První vydání však vyšlo v nákladu 7 500 kusů, což podle je oslovených odborníků příliš málo na to, aby se reklamní kampaň Olympii vyplatila.

V případě, že by se prodal celý náklad, mělo by nakladatelství podle Mandyse zisk v řádu stovek tisíc korun. Celorepubliková billboardová kampaň v závislosti na počtu ploch a délce jejich pronájmu přitom stojí od stovek tisíc až po miliony korun.



Ředitel Olympie Karel Hejna nechce prozradit, kolik propagace na poutačích stála. „Údaje o výši nákladů i výnosů z kampaně k nové knize Dokážeme si vládnout sami jsou předmětem obchodního tajemství mezi Olympií a agenturou,“ odpověděl na dotaz, zda se jim pronájem billboardů vyplatí.

Potvrdil jen, že předchozí Zemanovy knihy Tato země je naše se prodalo kolem šesti tisíc výtisků. Obě knihy jsou souborem rozhovorů současné hlavy státu s redaktorem Parlamentních listů Radimem Panenkou. Také předchozí titul byl loni na podzim propagován pomocí billboardů.

Podle Mandyse muselo nakladatelství skončit při prodeji knihy v záporných číslech, což si myslí i Růžička: „Troufám si tvrdit, že knížka, která se prodá v takhle malém nákladu se nevyplatí. Šest tisíc výtisků na billboardovou kampaň je strašně málo. Investice do billboardů se jim podle mě nemohla vrátit.“

Nejde o předvolební kampaň?

Objevily se proto spekulace, že propagace Zemanovy knihy je součástí jeho předvolební kampaně v nadcházejících prezidentských volbách. Ačkoli v březnu letošního roku oznámil, že kampaň dělat nebude, po celé republice už se objevily letáky vyzývající lidi k jeho znovuzvolení (viz Zeman sliboval nedělat kampaň, přesto jsou ve schránkách jeho letáky).



Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí si není jistý. Mate ho skutečnost, že billboard obsahuje kromě podobizny Zemana i politicky neutrální, komerční sdělení. „Volební zákon definuje kampaň tak, že je tam sdělení ve prospěch nebo v neprospěch kandidáta. Může to být kampaň ve prospěch Miloše Zemana, ale zatím to ještě nevíme,“ uvedl pro server iDNES.cz pracovník úřadu Jan Outlý s tím, že si úřad zřejmě nechá na celou věc vyhotovit právní rozbor.

Že by se mohlo jednat o politickou kampaň, naznačuje načasování reklamy. Billboardy se totiž kolem silnic objevily počátkem listopadu, tedy v době, kdy ministerstvo vnitra ukončilo možnost podávání přihlášek do prezidentské volby. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček serveru iDNES.cz sdělil, že termín vydání vybral nakladatel.

Olympia se specializuje především na sportovní a odbornou literaturu. Od roku 2014 společnost ovládají firmy napojené na mediálního magnáta Michala Voráčka a senátora a miliardáře Ivo Valentu, tedy Our media, E-centrum a kyperská společnost WCV World Capital Ventures Cyprus Limited. Our media přitom vlastní a vydává server Parlamentní listy, mezi jednateli nakladatelství je také ředitel a zakladatel Parlamentních listů Jan Holoubek.