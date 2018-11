Řecká policie zatkla převaděče, pomáhali běžencům přes řeku do Evropy

Informovala o tom v sobotu agentura AP. Řeka Evros tvoří hranici mezi Tureckem a Řeckem. Převaděči zrovna dorazili se svou malou lodí na řeckou stranu řeky, když proti nim policisté zasáhli. Na turecké straně řeky v tu chvíli čekalo dalších 80 lidí, které měli zadržení svým plavidlem přepravit.

Jak v sobotu policie oznámila, muži předtím operovali mimo Turecko, takže byli řecké policii neznámí.

Z Turecka do Řecka se přes Egejské moře každý týden snaží přeplout stovky migrantů, zatímco jiní se pokoušejí dál do Evropy dostat právě přes řeku u hranice mezi Řeckem a Tureckem. Těmito dvěma trasami ve východním Středomoří se do Evropy letos nejčastěji dostali Syřané, Iráčané a v posledních měsících to byli zejména Afghánci.

V Řecku je nyní asi 65 tisíc migrantů, z toho téměř 20 tisíc jich pobývá v přeplněných táborech na řeckých ostrovech, kde počty běženců několikrát převyšují ubytovací kapacitu. Podmínky v těchto zařízeních, která tvoří často jen stany, dlouhodobě kritizují organizace pro lidská práva i OSN (více zde).

Příliv migrantů z Blízkého východu a z Asie do Řecka byl v posledních letech nejvyšší v roce 2015, kdy podle UNHCR dorazilo do Řecka asi milion běženců. Většina z nich ale tehdy ještě pokračovala dál do Evropy. Na jaře 2016 ale evropské země hranice uzavřely a migranti se v Řecku začali hromadit.