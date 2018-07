Lebky, kůže, špína. Dílna zadrženého preparátora připomíná tygří jatka

Kam se podíváte, všude jsou parohy, lebky zvířat, doširoka natažená kůže divokého prasete. A neskutečně harampádí. Na zdi visí vycpaná antilopa, kterou Miloš Hrozínek zastřelil v Africe, vedle ní se povaluje vycpaný krocan na podstavci, v rohu pak preparovaná prasečí hlava. Všude po zemi je spousta špíny, spousta odpadu, sotva se tudy dá projít.



Jsme v dřevěné kůlně ve Zbynech u Doks na Českolipsku, postavené nadivoko kolem vzrostlé břízy, která jí trčí ze střechy. Podle policie sloužila jako tygří jatka.

VIDEO: Mrtvý tygr i kůže. Co odkryla razie v Žatci a na Doksku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hrozínek, obviněný preparátor v kauze zabíjení tygrů, tady podle policie stahoval šelmy dodané majitelem zooparku v Bašti u Prahy Ludvíkem Berouskem, porcoval je a ve třech kotlích vařil na lektvary pro Asijce.

Policisté při razii před dvěma týdny právě tady nalezli hlavní důkaz. Ještě „teplého“ zastřeleného tygra s rozepřenými prackami v malé místnosti za plechovými vraty. V kotelně, odkud se vytápí dílna i dům.

„Kde se tady vzal, nevím. Berousek se hájí tím, že synovi přivezl mrtvého tygra, který z nějakého důvodu zemřel. Přivezl ho někomu, kdo je zdatný ve svém oboru, ale rozhodně ne proto, aby z něj vařil lektvary, ale aby jej odborně stáhl a vyčinil kůži. Jestliže chovateli zemře zvíře a ví o někom, kdo je schopen mu poskytnout péči, je to logické, že jej osloví, ne?“ vysvětluje otec preparátora Zdeněk Hrozínek.



Nepořádek a chaos

Právě jemu dům patří. Ale bydlel v něm a podnikal jeho syn, který je po razii ve vazbě. Dům poslední roky Hrozínek mladší opravoval. Vše je provizorní, nedodělané. Dílna rozdělená na několik místností, jako je preparátorská část, kožešnická dílna nebo sklad paroží a lebek, působí jak po výbuchu, který vše rozmetal po zemi, a najít v ní cokoliv, je nemožné. „To udělali při domovní prohlídce,“ tvrdí Hrozínek o nepořádku.

Venkovní plot chátrá, jezírko s koi kapry je zelené jako brčál a mufloni za barákem mají výběh obehnaný jen křivými kůly a levným lesnickým pletivem. Pod venkovním „altánkem“ si můžete sednout na jednu vyšisovanou prasklou umělohmotnou židli nebo na štokrle, které evidentně posloužilo místo štaflí při bílení.



„Vypadá to snad, že by syn měl miliony? Jestli sem dohromady nainvestoval sedmdesát tisíc korun, tak je to moc,“ popisuje Hrozínek starší. Naráží tak na fakt, že zabíjení tygrů byl podle policie obrovský byznys. Zpracování jednoho zvířete mohlo vynést až 30 milionů korun.

Hrozínek starší začal celou kauzu zpochybňovat ihned po razii. Tvrdil, že jeho syn se ničeho dopustit nemohl, protože tygr podle jeho výkladu je chráněný jen jako živý. To však policie odmítá. „Stejně jako zvláště chráněný živočich je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu nebo jeho část,“ vysvětluje mluvčí policie Libereckého kraje Ivana Baláková.