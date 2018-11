Babiše v Paříži čekají oslavy výročí konce války i přednášky se studenty

Babiš při odletu řekl novinářům, že ho zastupováním České republiky na této akci pověřil prezident Miloš Zeman. Podle premiéra dostalo pozvánku zhruba sto třicet státníků z celého světa.

„Myslím, že je důležité mluvit o míru a připomínat si tyto události sto let od konce první světové války. Naštěstí v Evropě už dlouho válku nemáme a musíme se starat, aby i na celém světě to takhle fungovalo.“

Předseda české vlády se oslav zúčastní už v sobotu večer – nejdříve si společně s dalšími zástupci různých států prohlédne výstavu v Musée d`Orsay, pak má naplánovanou slavnostní večeři v Elysejském paláci, kterou hostí francouzský prezident Emmanuel Macron.

Zmínil také, že pokud bude při slavnostní večeři příležitost, pohovoří s některými dalšími premiéry. Připomněl nedávnou schůzku s předsedou vlády Thajska, země má podle Babiše zájem o nejnovější stíhačky české výroby L-39NG.

„Oni mají zájem o naše stíhačky, o tu naši nejnovější stíhačku, to je skutečně hi-tech vojenská technika,“ uvedl Babiš. Thajské letectvo provozuje desítky strojů L-39 starší generace, některé z nich už dřív nahradilo jihokorejskými letouny T-50TH.

Babiš také zdůraznil význam ekonomické diplomacie a nutnost zefektivnění českého exportu.

Hlavní část oslav stého výročí je na programu v neděli – u Vítězného oblouku je připravená slavnostní vojenská ceremonie za účastni státníků a odpoledne na to naváže Pařížské mírové fórum. Premiéra čekají také dvě přednášky pro studenty, v Paříži se má sejít i s některými francouzskými investory v Čechách.

Z Paříže v pondělí Babiš odletí do sicilského Palerma, kde se v úterý koná konference o Libyi. Ještě v úterý český premiér odcestuje do Kodaně, kde má bilaterální jednání s dánským kolegou Larsem Lökkem Rasmussenem, a následně se vrátí do vlasti.