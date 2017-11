Gang vracel do oběhu vyřazené samopaly, ty pak prodával do celé Evropy

8:03 , aktualizováno 8:03

Chcete samopal střílející dávkou? Za pár tisíc korun žádný problém. Do Česka proudí znehodnocené samopaly ze Slovenska a překupníci tu z nich vyrábějí funkční. Ty pak prodávají do celé Evropy. Překupníci to dělají jednoduše, zbraním vymění hlavně.