Poslanci opět řeší, jak říkat 17. listopadu. Nový název dostal další šanci

Návrh na přejmenování svátku se ve Sněmovně objevil už před dvěma lety, ale neprošel přes Senát. Proti návrhu byli tenkrát především poslanci ODS a TOP 09.



„S rozšířením názvu tohoto významného dne TOP 09 nesouhlasí,“ potvrdila nyní iDNES.cz místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.



Návrh nyní předložilo pět poslanců v čele s Karlem Raisem z hnutí ANO, podle kterého o to má zájem Studentská komora rady vysokých škol.

„Byla bych ráda, abychom tento návrh jednomyslně podpořili. 17. listopad roku 1939 a 1989 byly dny za boj o svobodu a demokracii, současně to ale byly dny, kdy pozvedli svůj hlas studenti a studentská hnutí. Proto události v roce 1939 vyvolaly takový zájem mezinárodní solidarity, až se stal mezinárodním dnem studenstva. Aktuální poslanecký návrh zohledňuje všechny rozpravy, které ve Sněmovně již dřív proběhly. Vůči pamětníkům by bylo důstojné, kdyby se tento státní svátek podařilo prosadit do příštího roku, kdy bude kulaté výročí,“ uvedla poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD).

„Sám jsem byl členem Studentské komory a svátek 17. listopadu jsme považovali za svůj, chtěli jsme to mít i v názvu. Jsem rád, že je Studentská komora jednotná a stále o to usiluje,“ souhlasil Pirát Lukáš Bartoň.

Poslanec za SPD Lubomír Volný sdělil, že návrh má i jeho podporu. „Avšak vzhledem k tomu, že studenti ani často neví, co se v dějinách odehrálo, se domnívám, že si většina z nich změny ani nevšimne,“ podotkl.

Pro bylo jedenáct přítomných poslanců, proti přejmenování svátku byl předseda školského výboru Václav Klaus mladší (ODS). „Tento svátek už máme – Den boje za svobodu a demokracii, jak Opletal, tak my studenti jsme události roku 1989 brali jako boj za svobodu a nevím, jestli jiný název nerozmělní význam tohoto dne. Příliš se k tomu nekloním, podle mě to snižuje význam toho dne. Není úkolem poslanců se zodpovídat zájmovým sdružením,“ sdělil Klaus.

S novelou o státních svátcích přišla před dvěma lety bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Argumentovala tím, že změnu chtějí studenti a pamětníci událostí roku 1939, které vedly ke vzniku Mezinárodního dne studenstva.

Pokud by zákonodárci předlohu schválili, oficiální název svátku 17. listopadu by zněl Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Vláda se k návrhu postavila neutrálně.