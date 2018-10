Prahu čeká unikátní vojenská přehlídka, ukáže se i nejnovější tank

Jak se dostat na přehlídku Diváci budou moci přehlídku sledovat na Vítězném náměstí nebo po obou stranách Evropské mezi ulicemi Gymnasijní a Kanadskou.



Přehlídka začíná ve 14 hodin, organizátoři doporučují divákům, aby svá místa zaujali raději dříve.

V celé oblasti bude platit řada bezpečnostních a dopravních omezení.

Některé ulice v Dejvicích a na Letné budou uzavřeny pro auta.

V ulicích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů nepojedou tramvaje, a to v sobotu od 20.00 do půlnoci, v neděli pak zhruba od 09.00 do 18.00. Jezdit budou náhradní autobusy X20. V době přehlídky bude posílen provoz metra A, soupravy budou jezdit každé 3,5 minuty. Stanice Dejvická bude v provozu, uzavřeny budou některé výstupy.