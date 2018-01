PŘEHLEDNĚ: Co přinesla zpráva OLAF a kdo zaplatí Čapí hnízdo

1 Co je ve zprávě OLAFu

Ačkoli je zpráva OLAFu stále neveřejná, pomalu prosakují informace o jejím obsahu. A z dosud známých skutečností je jisté, že pro Babiše a spol. nevyznívá nijak příznivě.

Se zprávou se v pátek začali seznamovat poslanci mandátového a imunitního výboru, který doporučí Sněmovně, zda Babiše a Faltýnka vydat k trestnímu stíhání. Zákonodárci se shodují, že zpráva z Bruselu koresponduje s policejním spisem, jehož obsah také znají.

OLAF podle šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka píše doslova o podvodu. „Zpráva OLAF plně koresponduje s policejním spisem, mluví se tam i o podvodu. Jsou tam i konkrétní jména,“ uvedl Michálek. OLAF podle něj případ podrobně zmapoval a vybízí k tomu, aby jednání přezkoumala česká justice.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že zpráva dokonce obsahuje zmínku o paragrafech 212 a 260 trestního zákoníku - tedy dotační podvod a poškození finančních zájmů EU. „Ta zpráva má cenu v tom, že tady nezávislá autorita potvrzuje, že postup policie není žádná účelovka,“ sdělil Kalousek novinářům.

Zprávu si přečetla také sociální demokratka Kateřina Valachová. „Z mého pohledu zpráva OLAF neobsahuje nic nového, co by už ve vyšetřovacím spisu nebylo,“ konstatovala.

Do dosud tajné zprávy prý měly možnost nahlédnout Lidové noviny. Rovněž z jejich článku vyplývá, že OLAF došel k podobným závěrům jako česká policie. Unijní kontroloři podle deníku mají za to, že farma se účelově vyčlenila ze struktur Agrofertu, aby na dotaci neoprávněně dosáhla. Podle závěrů OLAF byla farma přes konkrétní osoby propojená v jednu ekonomickou jednotku s tehdy Babišovým holdingem, píší LN. Rovněž podle OLAFu farma vydala anonymní akcie účelově, aby skryla pravého vlastníka.

2 Proč je zpráva tajná

Kromě vyjádření několika poslanců a úniku do novin veřejnost zatím zprávu OLAF nezná. Ministerstvo financí sice ve čtvrtek zveřejnilo „závěry ze Zprávy OLAF k Čapímu hnízdu“, avšak ve skutečnosti šlo pouze o tři odstavce, v nichž kontroloři píší o „nesrovnalostech“ a doporučují vynětí 42,5 milionu korun z evropského financování.

Jenže Michálek poté, co si zprávu prostudoval, uvedl, že výňatek, který ministerstvo zveřejnilo, není závěrem zprávy, ale doporučením pro postup České republiky.

Podrobnější informace české ministerstvo sdělit nechce. Odkazuje se na stanovisko státního zastupitelství, podle nějž je zpráva součástí trestního spisu.

„Za situace, kdy by došlo k poskytnutí informace, by dosud nezjištěný pachatel mohl prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků či jiným způsobem být informován o konkrétních osobách, jež ve věci podaly vysvětlení, o obsahu podaných vysvětlení, o provedené operativně-pátrací činnosti a o dalších realizovaných úkonech trestního řízení,“ vysvětlil resort v odpovědi na žádost o zveřejnění celé zprávy. Až důvody pro utajení pominou, je prý ministerstvo připraveno zprávu zveřejnit celou.

3 Vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování

Ještě před Vánocemi Evropská komise vyzvala české úřady, aby vyjmuly projekt Farma Čapí hnízdo z evropského financování. Komisi vynětí doporučil OLAF na základě svého šetření.

Komise takto postupuje v případě problematických projektů, aby mohla účetně uzavřít operační program 2007-2013. České ministerstvo financí uvedlo, že Komise navrhla takto vyjmout ze zmíněného období celkem 44 projektů.

Vyjmutí de facto znamená, že dotace není poskytnuta z evropských peněz, ale že na Čapí hnízdo přispěje Regionální operační program Střední Čechy (ROP) a z evropské se stane národní dotace. Projekty totiž byly předfinancovány ze státního rozpočtu.

4 Kdo o vyjmutí rozhodne?

Vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování na doporučení Komise již navrhlo ministerstvo financí. Nyní je řada na Výboru regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy, v němž zasedají krajští zastupitelé a jemuž předsedá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Původní koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů se však loni rozpadla. Kraj nyní vedou ANO a ČSSD s podporou KSČM a koaliční strany nemají ve výboru většinu. Člen opoziční TOP 09 Jan Jakob vyjádřil obavy, aby před hlasováním nebylo obsazení výboru převoleno.

To však hejtmanka odmítla. Výbor by podle Jermanové mohl o vyjmutí jednat 16. ledna. „Myslím si, že to nemá cenu protahovat, určitě to proběhne nejdříve, jak jen to bude možné,“ avizovala hejtmanka. V pátek krajská opozice uvedla, že výbor nebude mít k dispozici zprávu OLAFu. Není tak podle ní o čem jednat.

5 O evropské peníze ČR přijít nemusí

Pokud výbor vyslyší návrhy Komise a ministerstva, česká strana o dotaci z Evropy nepřijde kvůli takzvanému přezávazkování. Podle ministerstva je totiž v rámci ROP Střední Čechy spousta jiných projektů, které problematické nejsou, na něž se evropské peníze dají využít.

Kdyby Česká republika s návrhem Komise nesouhlasila, vystavuje se podle ministerstva riziku snížení poskytnutých peněz, což by negativně ovlivnilo státní rozpočet.

„Nebavíme se ale o vyjmutí ve smyslu, jestli došlo, nebo nedošlo k nějakému pochybení, ale ve smyslu vyjmutí kvůli tomu, aby mohl být regionální operační program uzavřen,“ citovala v pátek ČTK Kamila Muniu, ředitele ROP Střední Čechy. Pokud by členové výboru rozhodli o nevyjmutí projektu z evropského financování, program by nebyl uzavřen a pokračoval by dál.

6 Vymáhání prostředků

Dalším krokem je posouzení, zda byly porušeny podmínky udělení dotace. O tom, zda je dotace způsobilá, nebo nezpůsobilá opět rozhoduje zmíněný středočeský výbor.

V případě, že je dotace nezpůsobilá, zahájí středočeský ROP správní řízení nebo se připojí jako poškozená osoba s nárokem na náhradu škody v trestním řízení. ROP každopádně bude peníze vymáhat po příjemci dotace. Tu dostala společnost Farma Čapí hnízdo, nástupnickou firmou však je Imoba, patřící Agrofertu.

„Musíme si udělat analýzu, kdo přebírá povinnosti a práva původního příjemce,“ řekl Munia. Podotkl, že audity u Čapího hnízda neshledaly, že by úřad regionální rady provedl něco špatně. Projekt byl podle ředitele vyhodnocen a doporučen na základě podkladů předložených žadatelem.

