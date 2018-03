Lídři stran hovořili o migračních kvótách i o čínských křesťanech

„Debata, která se týkala našich postojů ke kvótám a dalšímu vývoji migrační politiky, z té jsem měl dojem skutečné shody napříč politickým spektrem, tam české národní zájmy jsou jasné,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala po setkání, které hostil předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO).

Fial novinářům řekl že by chtěl, aby strany našly také společné stanovisku k budoucímu vývoji EU. „To jsou otázky, ke kterým se můžeme dostat příště,“ míní. Další schůzka by se podle něho měla odehrát nejspíš v květnu. Její svolání je na Babišovi, dodal Fiala

Jednání o zahraniční politice Česka na stranické úrovni je podle šéfa občanských demokratů důležité i kvůli tomu, že Česká republika nemá vládu s důvěrou. I tak je podle Fialy nutné, aby země dál prosazovala své zájmy. „Nezapomínejme, že diplomacie se nedělá jen na úrovni vlády, je taky diplomacie parlamentů, jsou možnosti, které máme ve frakcích v Evropském parlamentu,“ podotkl. „Pokud se shodneme na určité národní pozici všichni, tak ji můžeme šířit všemi kanály,“ dodal.

Schůzka byla velice věcná a konstruktivní, zhodnotil jí předseda lidovců Pavel Bělobrádek. „Zeptal jsem se na situaci čínských křesťanů, protože to má mezinárodní přesah,“ uvedl Bělobrádek. Premiér v demisi mu prý odpověděl, že mluvil s arcibiskupem Janem Graubnerem a ještě to probere s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (za ANO).



„Takže to prý budou ještě projednávat. Myslím, že je potřeba s ministrem vnitra to probrat do detailů, protože by to byla skutečně obrovská ostuda a pro ty čínské křesťany je to skutečně ohrožení života. Od nich tu žádné ohrožení není a je to skutečně skupina, která je bezproblémová. Našli si tu práci,“ sdělil Bělobrádek.

Okamura přišel na setkání pozdě

„Schůzku velice vítám, protože k mému překvapení ta schůzka byla velice konkrétní. Řešili jsme velice konkrétní věci, tedy to co je na stole. Řešili jsme ambasádu v Jeruzalému i Turecko. Řešili jsme bilaterální vztahy s Francií,“ uvedl po jednání předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík.



Nadchlo ho, že zatímco dosud byla Česká republika vnímána jako „potížista, který mluví mnoha hlasy, a které málokdo rozumí“. S pomocí těchto schůzek bude podle Gazdíka šance utvořit si zvýšit sebevědomí a váhu na mezinárodním poli.

Předsedu Pirátů Ivana Bartoše překvapilo, že se strany shodly. S úsměvem ale přiznal, že lídr SPD Tomio Okamura nepřišel na setkání včas a vlastně moc nemluvil. „Bavili jsme se nejen o problematice migrace a Dublinu, ale zaznívaly tam i pozitivní kroky, že nejsme jenom ti, co si věčně stěžují, ale chceme i hledat nějakou cestu, která by nás stavěla mezi země, které chtějí prohrát boj o kvóty,“ uvedl Bartoš.

Sám na jednání otevřel otázku Turecka protože poslední dva roky jde cestou, která se nelíbí ani Evropské Unii ani NATO. Podle Bartoše si převzali teto apel, aby ho přednesli na Radě Evropy. „Všichni si zakrývají oči, protože Turecko drží prst na migrační cestě, takže se Turecku těžko vyčítá pošlapávání lidských práv,“ dodal.