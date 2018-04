Na konci příštího týdne se ochladí, druhý květnový týden proprší

Až do 20. května čekají meteorologové průměrné až mírně nadprůměrné teploty i srážky. Vyplývá to z měsíčního výhledu a týdenní předpovědi počasí, které v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil na webu.

Na začátku příštího týdne se minimální noční teploty budou pohybovat kolem deseti stupňů, na konci klesnou k pěti stupňům a místy nelze k ránu vyloučit ani přízemní mrazíky. „Maximální denní teploty budou na začátku týdne v intervalu 22 až 27 stupňů Celsia, ve druhé polovině postupně od 13 do 18 stupňů,“ uvedli meteorologové.

Z nadcházejících čtyř týdnů bude zřejmě nejstudenější ten poslední, od 14. do 20. května, kdy denní maxima v průměru dosáhnou jen 16 stupňů. Nejvíce pršet má od 7. do 13. května, naopak nejméně deštivý by měl být týden od 30. dubna do 6. května.

Průměrná teplota v Česku v období od 23. dubna do 20. května činí 12,6 stupně Celsia. Nejchladněji bylo touto dobou v roce 1980, kdy průměrná teplota dosáhla 7,8 stupně. Naopak nejtepleji bylo před 18 lety s průměrnou teplotou 16,5 stupně.