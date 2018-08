Víkendový déšť přinese ochlazení, v neděli bude maximálně 20 stupňů

Do Česka míří po horkých dnech ochlazení. Víkendový déšť a ojedinělé bouřky by s sebou měly přinést i teploty kolem dvaceti stupňů. V příštím týdnu se opět oteplí, ale tropická vedra nehrozí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.