Ochlazovat se bude i nadále. V pondělí začne sněžit i v nížinách

„Předpokládáme, že období od 19. listopadu do 16. prosince bude na našem území jako celek teplotně průměrné,“ říkají meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v měsíční předpovědi počasí.



Podle meteorologů se po extrémně teplém počasí v první polovině listopadu začalo ochlazovat. „Tento trend bude pokračovat i v následujícím období. Přesto neočekáváme, že týdenní průměry teplot budou vybočovat z intervalů běžných hodnot pro danou roční dobu,“ míní ČHMÚ.

Z období, které meteorologové analyzovali, by měl být nejchladnější týden od 19. do 25. listopadu a týden od 10. do 16. prosince. Srážky by měly být podle meteorologů průměrné.

Vzhledem k poklesu teplot bude i sněžit. V nižších polohách meteorologové předpovídají sněžení jen v následujících dnech, slabě sněžit by mělo začít na většině území Česka v pondělí,.