Policie viní z terorismu bývalého imáma z Prahy. Jeho bratr válčí v Sýrii

Prvním z obviněných je sedmadvacetiletý Omar Shehadeh, žijící dříve v Mratíně ve středních Čechách, bratr bývalého imáma. Podle policistů odcestoval v říjnu 2016 do Sýrie do válečné oblasti, kde ve městě Idlib dobrovolně vstoupil do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám, v překladu Fronta dobytí Sýrie, což je nástupnická organizace teroristické An-Nusrá, původní sesterské organizace al-Káidy.

„Formou výcviku úspěšně absolvoval několikatýdenní kurzy, ve kterých se naučil zacházet se zbraněmi, bombami i taktiku boje s tím, že byl následně vybrán, aby připravoval a cvičil ‚bratry‘ k boji a páchání teroristických útoků,“ píší policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v obvinění.



Muži byl přidělen ex offo pražský advokát Adam Kopecký. „Jsou stíháni jako uprchlí. Já se s nimi asi těžko spojím, když ani policie přesně neví, kde se nyní nacházejí,“ řekl Kopecký s tím, že víc k případu nechce uvést.

Druhou obviněnou je čtyřiadvacetiletá Fátima, dříve Kristýna, která se provdala za Omara podle islámského práva šaría, aniž jej viděla. „Sama se označuje za mudžahedína v džihádu, v němž Omarovi zajišťuje aktivně zázemí bojovníka vařením, praním a společně cvičí se zbraní,“ doplňují policisté.

Třetí a klíčovou osobou je bývalý pražský imám Sámer Shehadeh. Právě jeho policisté sledovali a z jeho elektronické komunikace vědí, že odjezd bratra do Sýrie do bojů schvaloval a Fátimě pomohl do Sýrie vycestovat. Nyní se skrývá v Mauritánii. „Schvaloval bratrovo jednání, a když byla Fátima poprvé vrácena z Turecka zpět do České republiky, objednal jízdenku autobusem a dával jí rady, jak překonat turecko-syrskou hranici,“ stojí v obvinění.

O Sámera Shehadeha se zajímaly tajné služby už v minulosti, když poslal muslimům přes aplikaci WhatsApp vzkaz, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany. „Kdo věří v Alláha a v soudný den, ať se této akce neúčastní. Alláh mi budiž svědkem, že jsem před tím varoval,“ napsal tehdy doslova Shehadeh.

Předseda Ústředních muslimských obcí v České republice se od všech tří distancoval.