Pražská MHD pobavila aprílem, chce obsloužit celou republiku včetně Brna

„Milí cestující, prosíme věnujte pozornost důležité novince, která byla v tomto týdnu definitivně schválena vládou v demisi. Na základě dlouhodobých jednání s jednotlivými krajskými úřady, obcemi, dopravci a koordinátory, byla k termínu 1. července 2018 dohodnuta integrace celé České republiky do našeho systému, pracovně nazývaná jako takzvaná ‚Královská integrace’,“ vyhlásila PID na svém Facebooku.

Pražská integrovaná doprava přišla s myšlenkou rozdělení celé země do 27 tarifních pásem. Středobodem mapy je ovšem hlavní město a podle ceníku by cestující dojeli pražským MHD do Ostravy za pouhých dvě stě korun, což by zasadilo ránu konkurenční železnici, o automobilové dopravě na rozkopané D1 ani nemluvě.

„Není tajemstvím, že celý systém bude výhodný primárně pro obyvatele hlavního města, kteří ale ve své nelehké dopravní situaci potřebují morální podporu a sounáležitost od ostatních krajů,“ komentuje PID trable, s nimiž se v poslední době hromadná doprava v Praze potýká. Mezi obyvateli rezonuje zejména oprava Husitské ulice na Žižkově, která způsobila značné zdržení jak tramvají, tak kolony vystresovaných řidičů aut.

Nejtěžší jednání o novém systému podle PID probíhala nečekaně v Brně, jehož zástupci zpočátku výhody integrace příliš nechápali. „Při sdělení, že si budou moci zakoupit i jízdenku na metro, ovšem zavládlo na čtrnácté schůzi nebývalé nadšení a ihned nastal obrat o 180 stupňů,“ oprášila PID klasický vtip na adresu druhého největšího města republiky.

Naopak Ostraváci prý k novince žádné výhrady neměli. Alespoň podle tlumočníka. Pražská MHD se však nehodlá zastavit na hranicích Česka a po přijetí eura plánuje postupně integrovat i zbytek Evropy. Není však třeba propadat panice, správce sociálních sítí zmíněné instituce se pouze připojil k tradici aprílových šprýmů.

