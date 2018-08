Zemana už měli zbavit úřadu, ale politici jsou slaboši, řekl politolog

Už více než měsíc je v Česku unikátní situace, kdy šéf ČSSD Jan Hamáček vede jak ministerstvo zahraničí, tak ministerstvo vnitra. Pověřil ho tím prezident, který odmítl jmenovat ministrem zahraničí europoslance za sociální demokracii Miroslava Pocheho a premiér Andrej Babiš ani Hamáček proti tomu nic nepodnikli.

„Určitě nikoho žalovat nebudu. Nechci mít žádné konflikty. My potřebujeme získat důvěru a naše země potřebuje stabilní vládu,“ řekl Babiš po podpisu koaliční smlouvy s ČSSD. Jeho postoj je setrvalý. Dát k Ústavnímu soudu podnět, aby prezident dodržoval Ústavu České republiky, nehodlá.



Prezident vytvořil precedens pro své nástupce

Podle politologů tím však otevírá prostor k tomu, aby se jakýkoli příští prezident mohl odvolávat na to, že Zemanovi to s odmítnutím Pocheho prošlo.

„Zeman bohužel už svou několikaletou praxí na Hradě vytvořil několik precedentů do budoucnosti, které jsou zneužitelné politiky, kteří budou chtít posilovat svoji moc na úkor pravidel, která jsou daná ústavou. Nejsem moc zastáncem názorů, které říkají, že jsme už někde v druhé republice nebo v poloprezidentském systému, to by muselo dojít ke změně textu ústavy. Už to, že odmítl jmenovat profesory, je ale zcela protizákonné a protiústavní. Podle mě za to měl být obžalován a odvolán z funkce prezidenta,“ řekl iDNES.cz politolog Bureš.

Podle politologa Jana Kubáčka prezident Zeman nejmenováním Pocheho a tím, že se proti tomu politici důrazně nepostavili, vytvořil precedens. „Pro dalšího výrazného, expanzivního prezidenta v situaci slabých premiérů to bude samozřejmě naprosto cenná příležitost odvolat se v budoucnosti na tenhle krok,“ řekl Kubáček. Jinými slovy, budoucí prezident, ať jím bude kdokoli, bude moci také dělat problémy se jmenováním navrženého člena vlády.

Podle Kubáčka chce mít Babiš zatím Zemana na své straně a nechce jít s ním otevřeně do žádného sporu. „Naprosto pochopil, když mu Miloš Zeman vzkázal, že kdyby šel cestou rozporování toho, co se děje kolem pana Pocheho, znamenalo by to čtyři roky intifády, čtyři roky občanské války,“ uvedl Kubáček.

Zeman varoval Babiše před tím, aby proti němu šel

Narážel tím na rozhovor, který dal Zeman v červnu MF DNES a v němž varoval premiéra před případným sporem u Ústavního soudu. „Samozřejmě že kdyby k němu došlo, tak by to na pět let zhatilo naši spolupráci s Andrejem Babišem, to je nepochybné,“ prohlásil prezident.

„Zatím je to ad hoc situace, ale může se stát, že z ad hoc situace bude nějaké pravidlo. Kdyby se tímto způsobem chovali další premiéři a prezidenti, tak přejdeme k poloprezidentskému systému jen změnou praktického naplňování ústavy, změnou přístupu dvou hlavních aktérů k naplňování ústavního článku, že prezident má právo veta,“ řekl iDNES.cz politolog Josef Mlejnek k tomu, že již více než měsíc ANO i ČSSD strpěly, že prezident odmítl návrh jmenovat Pocheho členem vlády a že si vynutil, aby dostal ještě jiný návrh - pověřit Hamáčka vést současně dvě ministerstva.

Politologové jednotně odhadují, že přetahovaná mezi ČSSD na jedné straně a prezidentem Milošem Zemanem, proti němuž nechce jít Babiš, na straně druhé skončí tím, že sociální demokracie nakonec vybere někoho jiného než Pocheho, kdo ministerstvo zahraničí povede.

„Já bych si vsadil na variantu, že buď přijde s jiným kandidátem na ministra zahraničí nebo na ministra vnitra. Spíš bych tipoval, že už se hledá jiný ministr zahraničních věcí,“ uvedl Kubáček. „Spíš bych to odhadoval, že Pocheho neprosadí,“ míní také Mlejnek.

„Je jasné, že pokud Hamáček dojde k názoru, že není v jeho silách zvládat dva úřady najednou, aby to neohrožovalo fungování těch úřadů, tak bude muset přijít s jiným návrhem. Jestliže ta pozice je vyhrazena pro ČSSD, tak ve chvíli, kdy přijde s tím, že toho má dost, že nemůže dělat ty dvě funkce, tak sociální demokracie bude muset někoho navrhnout. A dá se předpokládat, že navrhne někoho, kdo bude pro Zemana přijatelný,“ řekl politolog Bureš.

Vedení ČSSD může znovu navrhnout Pocheho

Jednání předsednictva ČSSD, které bude tuto otázku řešit, proběhne na konci srpna. Zdroj z širšího vedení strany však iDNES.cz upozornil, že politologové se dost možná pletou a že vývoj může být i takový, že Hamáček rezignuje z vedení diplomacie, ale strana znovu navrhne jako kandidáta Pocheho.

„Prezident má své pravomoci v zahraniční politice, jmenuje a odvolává velvyslance, zastupuje republiku navenek. To znamená, že má zahraničněpolitickou agendu. Samozřejmě není to úplně šťastné, ale v tuhle chvíli chod zahraniční politiky ani ministerstva není omezen. My s Janem Hamáčkem velmi úzce spolupracujeme. Předpokládám, že řešení se bude hledat v září, ale není to problém ČSSD, ale mezi premiérem, kterému prezident nejmenoval ministra, a prezidentem,“ řekl Poche.

I když je „na papíře“ v čele zahraničí Hamáček, fakticky podle informací iDNES.cz vede úřad Poche a komunikuje jak s premiérem Babišem, tak s prezidentskou kanceláří.